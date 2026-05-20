Angola: Le Semba pourrait être classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité

19 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par GIZ/DOC/DP/BS

Talatona — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a annoncé mardi à Luanda que le Semba pourrait être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en décembre prochain, en Chine, à l'occasion de la réunion du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Cette démarche s'inscrit dans les efforts déployés par l'Exécutif angolais pour promouvoir la culture nationale et obtenir de nouvelles reconnaissances internationales. Lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre des éclaircissements relatifs à la dénomination du Palais des Arts, à l'occasion de la visite d'inspection du Président de la République, le ministre a souligné que le Semba, en tant que danse et genre musical, rassemble de puissants éléments identitaires et culturels qui soutiennent sa candidature à une reconnaissance internationale.

Le ministre a indiqué que l'Angola dispose actuellement de plusieurs biens inscrits sur la liste indicative de l'UNESCO, étape jugée essentielle en vue de futures classifications au patrimoine mondial. Parmi les sites en cours de valorisation figurent la Forteresse de Massangano, située dans le corridor du Kwanza, le Fort de Catumbela, ainsi qu'un fortin localisé dans la province du Cuanza-Sul.

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Filipe Zau a également évoqué les Grottes de Tchitundo-Hulu, connues pour leurs peintures rupestres préhistoriques, ainsi que Cuito Cuanavale, symbole de la libération de l'Afrique australe, considérés comme des patrimoines d'une grande valeur historique et culturelle.

Sur le plan institutionnel, plusieurs projets sont en cours, notamment le Musée de la lutte de libération, qui sera installé à la Forteresse de Penedo, ainsi que le Musée de la Résistance, destiné à préserver la mémoire historique nationale. À ce jour, l'Angola compte déjà le Centre historique de Mbanza Kongo parmi les sites classés au patrimoine mondial, tandis que les dessins sur sable Sona figurent au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

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