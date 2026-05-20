Angola: Un nouveau mécanisme renforcera l'efficacité de la gestion des projets publics

Luanda — Le directeur du Bureau des études, de la planification et des statistiques (GEPE) de la province du Cubango, Elias da Silva, a estimé mardi que le nouveau Système intégré de gestion du Programme d'investissements publics, lancé par les ministères des Finances et du Plan, permettra d'accroître la célérité, l'efficacité et la transparence dans le suivi des projets locaux.

S'exprimant auprès de l'ANGOP depuis Menongue, à l'occasion du lancement de cet outil numérique, le responsable a souligné que la plateforme intervient « à un moment opportun » pour remplacer les procédures manuelles qui compliquaient jusqu'à présent l'agrégation des données et la production rapide des rapports. « Jusqu'à présent, nous avons tout effectué manuellement et nous avons rencontré de nombreuses difficultés pour centraliser l'ensemble des informations et produire les rapports finaux », a-t-il déclaré.

Selon Elias da Silva, ce système intégré constitue un instrument qui facilitera de manière significative la préparation, l'exécution, le suivi et l'évaluation des programmes d'investissements publics. Le directeur du GEPE a également indiqué que cette nouvelle solution technologique permettra de contrôler en temps réel l'exécution des projets ainsi que les enveloppes financières allouées dans le cadre du Budget général de l'État (OGE).

Concernant les mécanismes de contrôle, il a précisé que la plateforme intègre à la fois les dimensions physiques et financières des projets, cette dernière étant subdivisée entre les composantes budgétaire et financière proprement dite, ce qui devrait renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics.

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