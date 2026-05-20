Angola: Caála intensifie la lutte contre le paludisme

Caála — Les autorités sanitaires de la municipalité de Caála, dans la province de Huambo, ont renforcé ce mois-ci les actions de prévention et de lutte contre le Paludisme, face à l'enregistrement mensuel de quelque 5.000 cas de la maladie.

L'information a été communiquée mardi à l'ANGOP par Laurinda Ntima, directrice du secteur de la santé dans la municipalité, qui a souligné le renforcement des campagnes de sensibilisation communautaire, des séances éducatives, de la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide, ainsi que des opérations de fumigation intra et extra-domiciliaires. Elle a indiqué que les structures sanitaires poursuivent également l'administration de doses de Fansidar à toutes les femmes enceintes, conformément à l'âge gestationnel recommandé, dans le cadre des mesures visant à réduire la mortalité maternelle et infantile liée au paludisme.

Malgré le nombre élevé de cas enregistrés, Laurinda Ntima a estimé que la situation épidémiologique actuelle demeure maîtrisée, grâce au renforcement des mesures préventives et à l'implication constante des autorités sanitaires et des agents communautaires. Elle a enfin exhorté la population à respecter rigoureusement les mesures de prévention, notamment l'utilisation correcte des moustiquaires, l'assainissement des abords des habitations, l'élimination des eaux stagnantes et le recours immédiat aux soins médicaux dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie.