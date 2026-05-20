Tunisie: Santé - Renforcer la sensibilisation à l'importance du suivi sécurisé de la grossesse

La Tunisie célébrera mercredi 20 mai 2026 la première Journée nationale de la santé maternelle, instaurée par le ministère de la Santé autour du thème « Ensemble pour une maternité sans risque » et sous le slogan « Les consultations prénatales, une sécurité pour toi et ton bébé ».

À cette occasion, le ministère de la Santé a appelé à unir les efforts afin de renforcer la sensibilisation des femmes enceintes à l'importance d'un suivi sécurisé de la grossesse pour protéger leur santé ainsi que celle de leurs futurs enfants et garantir un accouchement sans risques ni complications. Cet appel figure dans une note d'information publiée mardi par la Direction des soins de santé de base du ministère à l'occasion de cette journée nationale.

Le ministère a souligné une légère baisse du recours aux consultations prénatales en Tunisie, selon les indicateurs issus de l'enquête par grappes réalisée en 2023. Le taux de couverture par quatre consultations ou plus est ainsi passé de 84,1 % en 2018 à 78,6 % en 2023. Par ailleurs, la proportion de femmes n'ayant bénéficié d'aucun suivi de grossesse a augmenté, atteignant 9,3 % en 2023 contre 4,5 % en 2018. Le taux d'accouchements réalisés dans des structures sanitaires a également légèrement diminué, passant de 99,5 % en 2018 à 98 % en 2023.

Le ministère a toutefois rappelé que la Tunisie continue d'afficher des résultats parmi les meilleurs au monde en matière de suivi prénatal et d'accouchement sécurisé. Il a néanmoins estimé que ce léger recul nécessite une intensification des efforts afin de combler les insuffisances et de sensibiliser davantage les femmes enceintes à l'importance du suivi médical pendant la grossesse.

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Les autorités sanitaires recommandent ainsi un suivi régulier de la santé de la mère à travers les consultations prénatales, le contrôle du développement du foetus, le dépistage précoce des complications et la garantie d'un accouchement sécurisé.

Le ministère a également rappelé les principaux signes de danger nécessitant une prise en charge médicale urgente, notamment les maux de tête sévères et persistants, les troubles soudains de la vision, les douleurs thoraciques ou difficultés respiratoires, les douleurs intenses dans le haut de l'abdomen ou le bassin, la fièvre, la diminution ou l'arrêt des mouvements du foetus, la perte du liquide amniotique, les douleurs d'accouchement avant la 37e semaine de grossesse ainsi que les pensées répétées d'automutilation.

Selon le document, cette Journée nationale de la santé maternelle s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du ministère visant à relancer le recours aux services de santé reproductive et à renforcer la sensibilisation à l'importance du suivi médical durant la grossesse.

À cette occasion, le ministère de la Santé organisera plusieurs activités de sensibilisation, dont une grande manifestation prévue le 20 mai 2026 à la Cité des sciences de Tunis. Cet événement marquera le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation qui se poursuivra du 20 au 31 mai 2026. Placée sous la supervision du ministre de la Santé et avec la participation de plusieurs structures, ministères et organisations nationales et internationales, cette initiative vise à mettre en avant le rôle essentiel des consultations prénatales.