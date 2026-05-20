Tunisie: Pourquoi - El Menzah VI, oui et les autres

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Lilia Ellouze

L'inauguration récente d'un nouveau complexe multidisciplinaire à El Menzah VI, issu de la transformation de l'ancien complexe municipal en un espace culturel et récréatif, est une excellente nouvelle. Ce projet répond enfin à la saturation du Centre culturel et sportif existant, qui ne pouvait plus faire face à une affluence croissante.

Si cette initiative est réjouissante, elle met également en lumière le dénuement d'autres quartiers.

C'est le cas des Jardins d'El Menzah qui, paradoxalement, ne disposent ni d'espaces culturels ni d'espaces verts. Il est désormais urgent d'agir et d'y implanter des structures socioculturelles avant que les derniers terrains disponibles ne soient absorbés par des projets exclusivement commerciaux.

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