Afrique: Qualifications CAN - Les Barea dans un groupe abordable

La cérémonie du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 s'est tenue hier au Caire. Madagascar évoluera dans le groupe L aux côtés du Nigeria, de la Tanzanie et de la Guinée-Bissau.

Les adversaires de Madagascar sont désormais connus. La cérémonie du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 s'est déroulée hier au siège de la Fédération égyptienne de football, au Caire. Madagascar a été versé dans le groupe L avec le Nigeria, la Tanzanie, l'un des pays hôtes, et la Guinée-Bissau.

Quarante-huit équipes, réparties dans quatre chapeaux de douze selon leur classement mondial, ont été tirées au sort. Elles ont été distribuées en douze groupes de quatre. Les deux premières équipes de chaque poule, à l'issue de la phase qualificative, décrocheront les vingt-quatre billets pour la phase finale, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

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Le groupe de Madagascar apparaît abordable, même si le Nigeria en sera le favori. Classée 26e mondiale, la sélection nigériane est la troisième meilleure équipe du continent, derrière le Maroc et le Sénégal. Les Super Eagles ont déjà disputé 21 phases finales de la CAN et comptent trois titres, remportés en 1980, 1994 et 2013. Ils affichent également plusieurs participations à la Coupe du monde et aux Jeux olympiques.

Madagascar, 22e sur le continent, avait toutefois surpris cette grande nation du football africain en s'imposant 2-0 lors de la phase de groupes de la CAN 2019, en Égypte. Huit ans plus tôt, les Super Eagles avaient dominé les Barea à deux reprises lors des qualifications à la CAN, sur le même score de 2-0, en septembre 2010 puis en septembre 2011.

Favori

Comme Madagascar, le Nigeria a manqué la qualification pour la Coupe du monde 2026, après son élimination par la RD Congo en finale des barrages de la zone Afrique. Si les Barea disputeront des matchs amicaux contre le Maroc et l'Ouganda lors de la fenêtre FIFA de début juin, les Super Eagles affronteront, de leur côté, le Zimbabwe, la Pologne et le Portugal.

Concernant les deux autres adversaires, la Tanzanie, 26e nation africaine, fait partie des pays organisateurs de la CAN 2027. La Guinée-Bissau, elle, figurait dans le chapeau 4.

La dernière rencontre entre Madagascar et la Tanzanie remonte à la troisième journée de la phase de groupes du Championnat d'Afrique des Nations, en août 2025. La sélection A' tanzanienne, pays hôte de la compétition, avait alors été la seule équipe à s'imposer face aux Barea du sélectionneur Romuald Rakotondrabe, sur le score de 2-1. La dernière victoire malgache face à la Tanzanie remonte à la première journée de la Coupe du Cosafa, en juin 2025. Quatre ans plus tôt, lors des qualifications pour la Coupe du monde, les deux sélections s'étaient neutralisées, 1-1, après une victoire tanzanienne 3-2 à l'aller.

La Tanzanie étant qualifiée d'office pour la phase finale en tant que pays organisateur, un seul ticket qualificatif restera en jeu dans le groupe L, comme dans les groupes D et H.

Les Lycaons de la Guinée-Bissau, classés 132es au niveau mondial et 36es en Afrique, constituent en revanche un adversaire inédit pour les Barea, les deux sélections ne s'étant encore jamais affrontées.

Les éliminatoires se dérouleront de septembre 2026 à fin mars 2027. Les deux premières journées auront lieu entre le 21 septembre et le 6 octobre. Les troisième et quatrième journées se joueront du 9 au 17 novembre, avant les cinquième et sixième journées, programmées du 22 au 30 mars 2027.