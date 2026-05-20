Madagascar: Épidémie - Une trentenaire succombe à la Mpox

Le virus de la Mpox continue de circuler dans le pays. Une femme de 38 ans, originaire de la région Diana, est décédée des suites de la maladie.

La Mpox a enregistré une nouvelle victime à Madagascar. Une femme de 38 ans, issue de la région Diana, est décédée des suites de cette maladie, selon les déclarations du Pr Köcher Diavolana Andrianarimanana, du Centre d'opérations d'urgence de santé publique (COUSP) national, lors de la présentation de la situation épidémiologique du 18 mai.

Avec ce nouveau décès, le bilan lié à la Mpox s'élève désormais à six morts dans le pays. Parmi les victimes figurent un nouveau-né à Mahajanga, une fillette de 3 ans à Antananarivo, un homme d'une cinquantaine d'années à Ambanja, un patient vivant avec le VIH/sida à Mahajanga, un jeune homme de 22 ans dans la région Analamanga ainsi qu'une femme de 38 ans dans la région Diana.

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À la date du 18 mai, cinq nouveaux cas avaient été notifiés, dont deux confirmés. L'un des cas confirmés a été enregistré à Antananarivo Renivohitra et l'autre à Taolagnaro. Depuis le début de l'épidémie, 2 793 cas ont été signalés, dont 1 606 confirmés. Les autorités sanitaires recensent également 1 255 guérisons et six décès. Au total, 2 383 tests ont été réalisés, avec un taux de positivité de 67 %.

« Le virus de la Mpox circule dans le pays. Cette maladie se propage rapidement. Il est primordial de se faire vacciner afin de limiter sa propagation », a déclaré le Pr Köcher Diavolana Andrianarimanana.

Dix-sept centres de vaccination

Les autorités sanitaires mettent également en garde contre les comportements à risque, notamment les rapports sexuels non protégés, susceptibles de favoriser la transmission du virus. Elles appellent la population à respecter les mesures barrières, telles que le port du masque et le lavage régulier des mains. La Mpox se transmet principalement par contact étroit avec une personne infectée.

Par ailleurs, dix-sept centres de vaccination contre la Mpox sont actuellement opérationnels dans la région Analamanga. Dans le district d'Ambohidratrimo, la vaccination est assurée dans plusieurs centres de santé de base niveau 2 (CSB2), notamment à Ambohitrimanjaka, Ivato Aéroport, Antehiroka, Merimandroso et Mahitsy.

Dans le district d'Antananarivo Atsimondrano, les centres de santé d'Itaosy, Tanjombato, Anjomakely et Fenoarivo participent également à la campagne. Plusieurs sites sont aussi mobilisés dans le district d'Antananarivo Avaradrano, notamment le CTI d'Anosy Avaratra ainsi que les CSB2 de Sabotsy Namehana, Ankadikely, Ambohimangakely, Alasora et Ampahimanga Ambohimanambola. À Antananarivo Renivohitra, le CSB2 Isotry Centre assure également la vaccination.

Face à la progression de la maladie dans plusieurs régions du pays, les autorités sanitaires insistent sur la vigilance, le respect des mesures barrières et le recours à la vaccination pour limiter la propagation du virus.