Madagascar: Palais d'Andafiavaratra - La chorale Orimbato fait revivre l'histoire en chants

Le 5 juin, la Chorale Orimbato de la FJKM Ambatonakanga se produira au Palais d'Andafiavaratra lors d'une soirée consacrée au patrimoine musical malgache, entre histoire, spiritualité et mémoire collective.

La chorale Orimbato de la FJKM Ambatonakanga organisera, le 5 juin à 19 heures au Palais d'Andafiavaratra, un concert intitulé « Vakoka ». Accompagnée de plusieurs musiciens, la formation proposera un répertoire consacré aux chants malgaches du XVIIe siècle au début du XXe siècle. L'événement se veut une plongée dans l'histoire musicale et culturelle du pays.

Maître de cérémonie de la soirée, Fidy Raharimanana met en avant la dimension patrimoniale du projet. Selon lui, le concert vise à faire découvrir ou redécouvrir des chants ayant marqué différentes périodes de l'histoire nationale. Les organisateurs présentent ainsi Vakoka comme un rendez-vous à la fois musical et culturel.

Les prestations, prévues sur une durée d'une heure et demie, se dérouleront dans une atmosphère mêlant interprétations chorales et évocation historique. Le projet avait déjà été présenté en 2009. Face aux sollicitations du public, les organisateurs ont choisi de reprendre le concept en y ajoutant notamment des projections de photographies anciennes afin de renforcer l'immersion historique.

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Réhabilitation

La soirée sera structurée autour de trois grandes thématiques. Les Hymnes malagasy mettront à l'honneur des oeuvres associées aux souverains et aux anciens royaumes de Madagascar, notamment autour des sites d'Ambohimanga et de Manjakamiadana. Les chants populaires malgaches feront revivre des compositions du père Collin, de Joseph Razafintsalama et de Xavier Tabao, figures marquantes du paysage musical malgache. Enfin, les chants chorals seront consacrés au patrimoine musical et spirituel d'Ambatonakanga.

Les recettes du concert contribueront également à la réhabilitation de la toiture de la FJKM Tranovato Ambatonakanga. Considéré comme l'un des principaux monuments protestants du pays, le Tranovato occupe une place importante dans l'histoire du christianisme malgache depuis l'arrivée des missionnaires britanniques en 1818, sous le règne du roi Radama Ier. Surnommé le « Temple des Martyrs », l'édifice est notamment associé à la mémoire de Rasalama, considérée comme la première martyre chrétienne malgache. Âgé de près de 190 ans, le bâtiment nécessite aujourd'hui d'importants travaux de réhabilitation.

À travers ce concert, la Chorale Orimbato entend contribuer à la transmission d'un patrimoine musical et spirituel auprès des nouvelles générations.