Madagascar: Itaosy - Les bouchons s'atténuent

20 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Stupeur générale chez des riverains d'Itaosy. Ils ont eu la surprise de circuler sans bouchon, ces derniers jours. « Je ne sais pas quelle formule magique les policiers ont trouvée, mais hier (lundi), j'ai relié Andranonahoatra à Ampasika en seulement 7 minutes ! Et pourtant, on était en pleine heure de pointe, vers 8h 30. D'habitude, ce même trajet me prend au moins 45 mn », témoigne Nivo, une automobiliste du quartier. Même constat du côté des motards: « Je suis sorti d'Itaosy bien plus vite que d'ordinaire », se réjouit Rija.

Derrière ce changement se cache une opération coup de poing du ministère de la Sécurité publique. Un dispositif d'envergure a été déployé sur cet axe stratégique, avec de nombreux agents sur le terrain pour fluidifier le trafic. Cette opération consistait à faire respecter le code de la route aux usagers pour désengorger la zone. « L'objectif est de conscientiser tout le monde, automobilistes, deux-roues, charretiers et même piétons, qu'ils détiennent une partie de la solution », explique une source proche du dossier. Les piétons sont sensibilisés pour qu'ils libèrent la chaussée et les deux-roues sont recadrés pour qu'ils respectent leur file.

Si le soulagement est palpable, la partie n'est pas encore totalement gagnée. Les usagers de la route restent réalistes. « Pour que ce répit devienne permanent, il va falloir s'attaquer aux causes profondes », lancent-ils. Ils estiment qu'il est indispensable de libérer les trottoirs occupés par les marchands ambulants et de serrer la vis avec les motos qui grillent les règles de circulation.

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