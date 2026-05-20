Madagascar: Soins - L'hôpital de Befelatànana à l'épreuve de ses 100 ans

20 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Joseph Raseta Befelatanana franchit un cap historique. Il célèbre son centenaire, en cette année 2026. « L'hôpital a commencé à fonctionner en 1926 », raconte le directeur de l'établissement, le professeur Luc Rakotovao, dans le cadre du coup d'envoi de ce jubilé, marqué par une messe à la chapelle au sein de l'hôpital, hier.

Un siècle après sa création, l'établissement s'est métamorphosé. L'hôpital, à vocation médicale, dispose de plusieurs spécialités, dont la neuro-psychiatrie, la pneumologie, la cardiologie, la pédiatrie, la néphrologie, la rhumatologie, la dermatologie, la gastro-entérologie. Il soigne également les maladies infectieuses. Les rénovations majeures ont consisté en la mise en place d'un laboratoire, d'un service d'imagerie, de l'hémodialyse, d'un scanner et de la fibroscopie digestive et bronchique. Le service de réanimation a également été modernisé, incluant désormais l'installation d'un générateur d'oxygène avec un système de distribution murale.

Vétusté

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Cependant, beaucoup reste à faire. Cent ans après sa création, l'hôpital doit aujourd'hui surmonter la vétusté de ses infrastructures. « Notre projet est le rafraîchissement des peintures de l'établissement. Mais le chantier phare de ce centenaire, celui qui nous tient le plus à coeur, c'est la réhabilitation des urgences. Bien qu'il ne puisse probablement pas être finalisé d'ici la fin de l'année, c'est là le véritable monument de ce jubilé », poursuit le professeur Luc Rakotovao.

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette célébration. L'hôpital organisera des journées portes ouvertes la semaine prochaine, comprenant des consultations gratuites, des dépistages, des distributions de médicaments ainsi que divers examens médicaux.

Le point culminant des célébrations aura lieu en juillet, tandis que la clôture se fera vers la fin de l'année, en octobre ou en novembre.

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