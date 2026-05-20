Madagascar: État civil - Les longues files persistent

Les files d'attente demeurent interminables dans les arrondissements de la commune urbaine d'Antananarivo, depuis plus d'une semaine. Des parents envahissent ces bureaux administratifs afin d'obtenir une copie d'acte d'état civil de leurs enfants. Certains arrivent dans les arrondissements dès 3 heures du matin, pour être en tête de liste.

« Comme ça, nous ne manquons pas toute une journée de travail », lance Delphine, une mère de famille, rencontrée devant le 4e arrondissement à Andrefan'Ambohijanahary, hier.

De nombreux usagers dénoncent également la lenteur du service administratif. « Nous avons déposé notre dossier, hier (NDLR: lundi 18 mai), et les copies ne seront délivrées que le mercredi 27 mai. L'école de mon enfant l'exige pour cette semaine, pourtant », se plaint Fetra, un père de famille. Un responsable du service de l'état civil précise qu'avec la forte demande, la durée de la délivrance de l'acte d'état civil a été prolongée. Le 4e arrondissement reçoit près de 5000 demandes de copies par jour.

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Cette paperasse administrative est exigée dans les établissements scolaires publics et privés pour effectuer le recensement des élèves. Ce dernier devrait aboutir à un Numéro unique d'identification scolaire (NUIS), destiné, selon le ministère de l'Éducation nationale, à suivre l'évolution scolaire de chaque élève. Le ministère précise que tout acte de naissance est recevable, quelle que soit sa date de délivrance, tant qu'il reste bien lisible.