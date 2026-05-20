Madagascar: Rallye VHR V - Bruno et Thibaut sur Mercedes sacrés

Point final sur la 5e édition du Rallye des véhicules historiques de régularité de Madagascar. La version 2026 s'est étalée du 15 au 17 mai, empruntant la route nationale I de la capitale vers Ampefy,

en passant par Sakay et Faratsiho, en aller et retour. La distance totale du parcours s'est étalée sur 475 km. Neuf zones de régularité ont été au menu des soixante-dix-huit équipages engagés.

Le duo Bruno-Thibaut, au volant d'une Mercedes 500 5L dans la catégorie « Classique », mise en circulation entre 1983-89, termine en tête du classement final toutes catégories confondues, crédité d'un cumul de 70 points. Cet équipage remporte aussi le trophée de la catégorie « Classique ». Le trio Mao-Landy-Tendry, qui conduisait une Volkswagen 181, termine en seconde position et décroche la victoire de la catégorie « Prestige » (1972-82), ainsi que celle de l'équipage mixte, avec un cumul de 84 points.

Crédité de 85 points, l'équipage Mana, Mira et Ilo, au volant d'une VW Coccinelle 1500, finit à la troisième place et est sacré vainqueur de la catégorie « Légende » (1961-71). L'ancien champion de tennis et pilote de rallye, Ynovirah, accompagné par sa fille Kaliana sur une Peugeot 504 « Prestige », occupe la 4e place devant Rivo et Hari aux commandes d'une Jaguar E1 « Légende ».

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Classés treizièmes au général, Ny Anjara-Ndrianja et Tendry, sur une VW Coccinelle, remportent la victoire de la catégorie « Old », mise en circulation avant 1960. La paire Beby Seheno-Volahasina, sur Fiat « Légende », arrache le sacre dans la catégorie féminine. Celui par équipe a été ravi par la Team Madacox.