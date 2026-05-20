Madagascar: Africains Alliance Mada - Une danse fait rayonner les chansons malgaches

Née à Madagascar et basée en France sous l'impulsion de Coach Optimus, Africans Alliance Mada s'impose aujourd'hui comme une discipline de danse internationale mettant en valeur les chansons malgaches à travers le sport et la culture.

Faire découvrir Madagascar au monde à travers la danse et la musique. C'est l'objectif porté par Africans Alliance Mada, une discipline créée en 2017 par Coach Optimus. Développé progressivement à Madagascar entre 2021 et 2023, le concept a ensuite été officiellement protégé en France, en Normandie, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

Accessible à tous, de 7 à 77 ans, Africans Alliance Mada propose des cours d'une heure à une heure trente mêlant échauffement, cardio, chorégraphies simples et étirements. Trois univers composent la discipline : Afro Vibe, Dancehall et Fil des Caraïbes, ce dernier mettant particulièrement en avant les chansons malgaches.

L'une des particularités du concept réside dans son identité musicale : près de 98 % des morceaux utilisés sont des chansons malgaches. « Où que l'on soit dans le monde, ce sont les chansons de Madagascar qui sont mises en avant », expliquent les organisateurs.

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Depuis 2025, la discipline poursuit son expansion à l'international, notamment à Marseille, en Méditerranée, en Espagne et en Italie.