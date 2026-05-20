Ile Maurice: Ouest - Albion, un village en pleine transformation

Village côtier de l'Ouest, Albion compte un peu plus de 7 000 habitants, répartis dans une dizaine de morcellements. Il est généralement perçu comme un espace résidentiel calme et propre, qui connaît aujourd'hui une transformation progressive, marquée par l'extension des lotissements et l'arrivée de nouveaux services.

On y trouve désormais un centre de santé, un centre commercial, des supermarchés, des restaurants, des quincailleries, une clinique vétérinaire et plusieurs lieux de culte, avec une modernisation accélérée pour le village. Dans ce contexte de croissance, la circulation devient un enjeu quotidien. Chaque matin, plus de 1 500 véhicules quittent Albion dans un laps de temps réduit, entraînant des embouteillages parfois longs, accentués par les deux seules sorties principales vers Canot et Petite-Rivière. Un projet de liaison vers le pont sir Anerood Jugnauth est actuellement à l'étude afin d'améliorer la fluidité du trafic et de désengorger la région.

Liens sociaux et culturels

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Par ailleurs, Albion fait aussi face aux aléas climatiques. Après chaque passage de cyclone ou de fortes pluies, certaines zones du village sont inondées, avec des maisons temporairement touchées par la montée des eaux. Sur le plan local, la vie communautaire s'anime grâce aux initiatives du président du village, Rowin Arnachellum. Celui-ci multiplie les projets et les événements destinés à dynamiser Albion et à renforcer le lien social.

Le 8 mai, la deuxième édition du cinéma en plein air a été organisée au Jardin du Nautilus, rassemblant plus de 1 000 personnes autour de la projection de The Garfield Movie. L'année dernière, un food festival avait également été organisé. Tout au long de l'année, des campagnes de ramassage d'ordures à grande échelle sont menées en collaboration avec Maxi Clean et aussi des activités sportives pour les jeunes.

Dans le même temps, le développement communautaire passe aussi par l'embellissement des espaces publics. Un terrain de football a été décoré avec une fresque réalisée par l'artiste Axel Monien, peinture représentant Wilson Mootoo et William François, deux footballeurs du village connus pour leurs performances dans plusieurs compétitions locales et internationales. «Mo ekstra fier sa de zenn-la, ek mo pli gran rev sete onor zot atraver enn fresk», confie le président.

Il ajoute que les projets pour Albion ne s'arrêtent pas là et qu'il a encore beaucoup d'idées pour continuer à développer le village.

Du côté du littoral, la plage d'Albion reste un lieu central de vie et de rencontre. Elle accueille pêcheurs, familles et visiteurs dans une ambiance simple, calme et propre. À l'entrée, plusieurs snacks proposent de la restauration rapide locale, ce qui en fait un espace vivant et fréquenté.

Le phare chargé d'histoire

Plus loin, le paysage s'ouvre sur Pointe-aux-Caves, dominé par le phare d'Albion. Construit sous l'occupation anglaise et inauguré en 1910 par le gouverneur britannique, sir Cavendish Boyle, cet édifice rouge et blanc s'élève d'environ 30 mètres au-dessus de la côte Ouest-Nord-Ouest et offre une vue qui s'étend de Pointe-aux-Sables à Flic-en-Flac.

Au-delà de sa fonction maritime, le site présente un intérêt historique et paysager, avec des vestiges anciens, des moulins et un environnement côtier encore marqué par son aspect sauvage.

La zone est aussi associée à plusieurs drames en mer. Des naufrages y ont été recensés, dont celui du navire amiral Banda en 1615, au cours duquel le gouverneur des Indes orientales, Pieter Both, a trouvé la mort, ainsi que celui du Carnarec en 1915, survenu peu après la mise en service du phare. Le secteur reste connu pour une mer souvent agitée, à l'origine de plusieurs noyades, au fil du temps.