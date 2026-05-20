Ile Maurice: La réalité virtuelle redessine la formation en entreprise

La formation professionnelle prend un virage plus immersif avec Skill Quest, une entreprise fondée par Camille Bérenger, formatrice en communication depuis plus de dix ans. Elle entend proposer une alternative aux formations jugées trop théoriques, peu engageantes et difficiles à retenir pour les collaborateurs.

Selon sa fondatrice, les méthodes classiques peinent souvent à produire un impact concret en entreprise. «J'ai créé Skill Quest pour proposer une alternative concrète aux formations traditionnelles. L'idée est d'apprendre en faisant, en se retrouvant dans des situations réalistes», explique Camille Bérenger. L'entreprise mise ainsi sur la réalité virtuelle et l'apprentissage par l'expérience pour renforcer l'intégration et la montée en compétences des équipes.

Concrètement, Skill Quest développe des modules immersifs, qui plongent les apprenants dans des situations proches du terrain. Ces expériences s'adressent aussi bien aux employés de bureau qu'aux équipes opérationnelles. Elles couvrent plusieurs thématiques, notamment les soft skills, le management, l'accueil client, la vente au détail, les premiers secours, la logistique ainsi que les procédures métier.

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La valeur ajoutée du dispositif repose sur des scénarios interactifs, une immersion réaliste et un feedback immédiat. L'objectif est de permettre aux apprenants de progresser plus rapidement et de mieux mémoriser les compétences acquises. Le projet a été développé progressivement, à travers une phase de recherche, de formation aux technologies immersives et de prototypage.

Les premiers tests ont été réalisés avec les équipes retail de The Body Shop à Maurice, ce qui a permis de valider l'approche sur le terrain. Aujourd'hui, Skill Quest conçoit ses expériences en interne, de la captation en 360° au développement des modules interactifs. Ce projet s'inscrit dans une évolution plus large du secteur de la formation professionnelle, de plus en plus digitale, interactive et orientée vers les résultats.