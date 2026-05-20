Ile Maurice: Sapna Geddeegadoo - «Réduire la stigmatisation autour des règles»

La deuxième édition de «Lakaz Baba» est ouverte au public et aux établissements scolaires jusqu'au dimanche 24 mai, au Plaza, à Rose-Hill. Une semaine de sensibilisation sur le thème des cycles menstruels, organisée par l'artiste et méta-coach Nathalie Philogène et soutenue financièrement par Alpha Group ainsi que par des donateurs individuels. La parole à Sapna Geddeegadoo, «Clients Relations» et «CSR Manager» d'Alpha Group, sur l'importance d'aborder ce sujet pour briser les tabous.

Pourquoi la thématique de la campagne «Lakaz Baba» sur les cycles menstruels a-t-elle retenu l'attention d'Alpha Group ?

Chez Alpha Group, cette thématique fait directement écho aux engagements déjà portés par Alpha Hygiene autour de l'hygiène féminine et du bien-être des femmes. À travers nos solutions de poubelles sanitaires accessibles aux entreprises, nous contribuons déjà à créer des espaces plus adaptés et respectueux pour les femmes au travail. Depuis 2023, nous menons également l'initiative CSR «Breaking the Taboo», accompagnée par une gynécologue, dédiée à la sensibilisation des jeunes filles autour des premières menstruations et des transformations du corps, afin d'assurer une approche éducative et professionnelle.

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Lorsque nous avons découvert le projet «Lakaz Baba» sur la plateforme de financement participatif Small Step Matters, il nous a semblé naturel d'apporter notre soutien à une initiative visant l'éducation et la sensibilisation, et qui partage les mêmes objectifs avec bienveillance.

Votre engagement en matière de responsabilité sociale est aligné avec cette cause liée à la santé féminine. Quelles initiatives portez-vous actuellement dans ce même esprit ?

Nous intervenons dans plusieurs écoles et associations afin de sensibiliser les jeunes filles autour des menstruations, des transformations du corps et de l'hygiène féminine. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner ces jeunes filles dans cette première belle étape de la vie, surtout lorsque certaines ne bénéficient pas toujours des conseils nécessaires, parfois même sur des gestes simples comme l'utilisation d'une serviette hygiénique.

En travaillant avec le public scolaire, vous investissez dans la génération de demain, et pas uniquement auprès des jeunes filles. Pour vous, est-il important que les hommes aient davantage de connaissances sur le corps de la femme et ses cycles ? Pourquoi ?

Chez Alpha Group, nous croyons que la sensibilisation dès le plus jeune âge est essentielle pour construire une société plus respectueuse, informée et inclusive. En intervenant auprès du public scolaire, nous investissons dans la génération de demain en aidant les jeunes à mieux comprendre des sujets encore trop souvent considérés comme tabous. Pour nous, cette sensibilisation ne concerne pas uniquement les jeunes filles.

Il est tout aussi important que les garçons développent une meilleure compréhension du corps de la femme, des cycles menstruels et de la santé féminine en général. Quand les garçons comprennent mieux ces sujets dès le plus jeune âge, ils deviennent des partenaires, des collègues, des amis ou de futurs pères plus conscients et bienveillants.

Cela contribue également à réduire la stigmatisation autour des règles et à encourager une société plus ouverte, respectueuse et empathique envers les femmes. Notre objectif est donc d'éduquer l'ensemble des jeunes afin qu'ils soient plus à l'écoute des réalités vécues par chacun.

L'idée de Nathalie Philogène, métacoach et artiste, d'utiliser différents médiums pour sensibiliser permettra-t-elle de toucher davantage de générations ?

Pour Alpha Group, l'approche de Nathalie Philogène est particulièrement pertinente, car elle permet d'aborder un sujet sensible à travers plusieurs formes d'expression et de communication. L'utilisation de différents médiums - exposition artistique, documentaire, témoignages et interventions de professionnels - permettra de toucher un public plus large et différentes générations, chacun étant réceptif à des formats différents.

L'art et le storytelling ont aussi cette capacité à créer l'émotion, à susciter le dialogue et à rendre certains sujets plus accessibles. En combinant sensibilisation, éducation et expérience humaine, cette initiative permet non seulement de transmettre des messages constructifs, mais aussi d'encourager une réflexion collective autour de la santé féminine et des tabous qui l'entourent.

En sus de la santé féminine et reproductive, quelles sont les autres initiatives CSR que vous portez ?

Chez Alpha Group, notre engagement CSR s'étend bien au-delà de la santé féminine et reproductive. Nous soutenons plusieurs initiatives axées sur l'éducation, le bien-être social et l'accompagnement des personnes vulnérables. À travers nos actions d'alphabétisation, nous accompagnons des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, afin de leur permettre d'acquérir les bases essentielles du quotidien, nécessaires dans différentes démarches de la vie courante : faire des courses, effectuer des transactions bancaires simples... Pour nous, redonner cette autonomie représente un véritable pas vers l'inclusion et la dignité.

Nous apportons également notre soutien à des institutions religieuses et associations à travers des services de nettoyage, notamment des opérations de deep cleaning dans des lieux de culte et espaces communautaires dans le cadre de nos actions CSR. À travers ces initiatives, tout comme nos actions autour de l'hygiène menstruelle, notre objectif est de contribuer à bâtir une société meilleure et un avenir plus humain et bienveillant pour les générations de demain.

Le public pourra retrouver vos produits sur place au Plaza pour une exposition-vente. Lesquels ?

Notre produit de poubelle sanitaire sera exposé lors de la campagne au Plaza. Notre équipe sera présente afin d'accompagner les visiteurs et de répondre à toute demande d'information concernant l'utilisation de nos bacs sanitaires, leurs avantages et bénéfices, ainsi que nos offres et tarifs contractuels adaptés aux besoins des entreprises.

· Jusqu'au 24 mai : exposition artistique de 10 heures à 18 heures.

· Cercle interactif pour adolescentes de 10 h 30 à midi.

· 19 mai : cercle interactif pour adolescentes - «Rencontre avec mon cycle pour mieux comprendre les transformations de son corps et de ses émotions», par Megha Venketasamy - de 10 h 30 à midi.

· 20 mai : session dédiée aux mères, Ce que je porte, ce que je transmets, sur les menstruations, les croyances et l'accompagnement des filles par leur mère, par Megha Venketasamy - de 10 h 30 à midi.

· 21 mai : session holistique pour les éducateurs d'ONG par Séna Médard, thérapeute et accompagnante en parentalité et périnatalité de 10 h 30 à midi.

· 23 mai : animation par l'équipe de LespriSexy - éducation affective et sexuelle de 9 heures à 14 heures.

· 23 mai : projection du documentaire Premières Lunes, suivie d'un débat animé par Shenaz Patel, écrivaine et journaliste, de 16 h 30 à 19 heures.

· 24 mai : session mère-fille - I Have You, You Have Me, de 9 h 30 à 11 h 30.

· 24 mai : clôture de l'événement à midi.

Comment soutenir «Lakaz baba» en tant que donateur ?

La deuxième édition de «Lakaz Baba» se déploiera au Plaza, à Rose-Hill jusqu'au 24 mai. En amont de la Fête des mères, l'objectif est d'ouvrir le dialogue autour des premières règles, sujet de société encore tabou. À travers une exposition artistique exclusive, des débats et des espaces dédiés, l'objectif sera de valoriser la parole des femmes, renforcer les échanges mère-fille et père-fille, et sensibiliser le grand public ainsi que les élèves des établissements scolaires à l'importance de la connexion avec son corps.

Mieux le connaître, c'est déjà l'honorer ! Point d'orgue de cet événement : la projection du documentaire français Premières Lunes de la réalisatrice Mélanie Melot. Chacun peut contribuer à la réalisation de ce projet de sensibilisation d'envergure à travers un don ou le versement d'une contribution CSR sur www.smallstepmatters.org.

Par juice : merci de sélectionner Pay a merchant puis Small Step Matters et indiquer Lakaz Baba en référence de votre paiement.