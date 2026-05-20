Madagascar: Alpinisme - Everest - Les Bouka entament la traversée du Khumbu Icefall

20 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Le compte à rebours est lancé. Les alpinistes de la Grande Île, Zouzar Bouka et ses deux fils Raïs et Raj-Alexandre, se lancent officiellement dans leur deuxième tentative de l'ascension du mont Everest. Leur objectif est de se hisser au sommet de l'Everest et de planter le drapeau malgache sur le toit du monde.

La première étape de cette ascension débute par le franchissement du Khumbu Icefall, situé entre le camp de base de l'Everest et le camp 1. La traversée du Khumbu sera une rude épreuve, marquant le début de la véritable confrontation avec la montagne. Les blocs de glace peuvent s'y effondrer à tout moment. Cette immense cascade de glace est composée de crevasses, de séracs instables et de blocs de glace en mouvement permanent.

Le passage du Khumbu Icefall impose des déplacements de nuit ou avant l'aube afin de limiter les risques liés aux températures et aux mouvements de la glace. Cette section reste l'une des étapes les plus difficiles à maîtriser, même pour les plus expérimentés. L'avalanche du Khumbu a causé la mort de treize personnes en 2014. Et le séisme au Népal en 2015 a déclenché une avalanche au camp de base, causant 22 décès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'expédition se fera en cinq étapes à travers une succession de quatre campements. Après le camp IV au Col Sud (7 900 à 8 000 m), les alpinistes entrent dans la redoutable « zone de la mort ». C'est la dernière ligne droite vers le sommet, une phase particulièrement éprouvante dans des conditions extrêmes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.