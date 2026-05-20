Madagascar: Alpinisme - Everest - Les Bouka entament la traversée du Khumbu Icefall

Le compte à rebours est lancé. Les alpinistes de la Grande Île, Zouzar Bouka et ses deux fils Raïs et Raj-Alexandre, se lancent officiellement dans leur deuxième tentative de l'ascension du mont Everest. Leur objectif est de se hisser au sommet de l'Everest et de planter le drapeau malgache sur le toit du monde.

La première étape de cette ascension débute par le franchissement du Khumbu Icefall, situé entre le camp de base de l'Everest et le camp 1. La traversée du Khumbu sera une rude épreuve, marquant le début de la véritable confrontation avec la montagne. Les blocs de glace peuvent s'y effondrer à tout moment. Cette immense cascade de glace est composée de crevasses, de séracs instables et de blocs de glace en mouvement permanent.

Le passage du Khumbu Icefall impose des déplacements de nuit ou avant l'aube afin de limiter les risques liés aux températures et aux mouvements de la glace. Cette section reste l'une des étapes les plus difficiles à maîtriser, même pour les plus expérimentés. L'avalanche du Khumbu a causé la mort de treize personnes en 2014. Et le séisme au Népal en 2015 a déclenché une avalanche au camp de base, causant 22 décès.

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L'expédition se fera en cinq étapes à travers une succession de quatre campements. Après le camp IV au Col Sud (7 900 à 8 000 m), les alpinistes entrent dans la redoutable « zone de la mort ». C'est la dernière ligne droite vers le sommet, une phase particulièrement éprouvante dans des conditions extrêmes.