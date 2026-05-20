Madagascar: Ministère de la Communication et de la Culture - L'Omda réagit face aux plaintes des artistes

Face à la multiplication des contenus artistiques générés ou modifiés par intelligence artificielle, l'Office malagasy du droit d'auteur (OMDA) tire la sonnette d'alarme. À travers un communiqué officiel publié sous l'autorité du ministère de la Communication et de la Culture, l'institution réagit notamment aux nombreuses plaintes formulées par des artistes concernant l'utilisation non autorisée de leurs œuvres sur différents médias.

Selon Haja Andriamiharimanana Ranjarivo, directeur général de l'Omda : « Plusieurs contenus diffusés actuellement posent un réel problème juridique et artistique ». Il explique que le droit d'auteur interdit toute modification, mutilation ou déformation d'une œuvre originale sans autorisation préalable. Or, avec l'intelligence artificielle, certaines créations musicales sont modifiées avant d'être directement diffusées sans l'accord des auteurs-compositeurs concernés.

Le directeur général précise également que ces œuvres deviennent alors « illicites », puisqu'elles ne sont plus considérées originales après modification et qu'elles sont exploitées sans autorisation des créateurs.

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« Une œuvre modifiée sans l'accord de l'auteur-compositeur ne devrait pas être diffusée », insiste-t-il. Pour l'Omda, ces pratiques portent atteinte à l'intégrité des œuvres ainsi qu'aux droits des artistes.

Dans son communiqué, l'institution rappelle ainsi que toute œuvre de l'esprit bénéficie d'une protection légale dès sa création, conformément à la législation malgache sur le droit d'auteur. Toute reproduction, adaptation, diffusion ou exploitation non autorisée peut donc entraîner des poursuites judiciaires. Le texte souligne également que les atteintes au droit à l'image ou à la voix des personnes concernées engagent directement la responsabilité des auteurs et diffuseurs.

L'Omda appelle particulièrement les chaînes de télévision et les stations de radio à faire preuve d'une vigilance renforcée quant à la provenance des contenus diffusés à l'antenne. La validation des programmes doit impérativement respecter les droits d'auteur et s'appuyer sur une vérification systématique des autorisations requises.

À travers cette prise de position officielle, l'Omda souhaite sensibiliser les professionnels des médias ainsi que le grand public aux dangers liés à l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique, tout en protégeant les créateurs malgaches face aux nouvelles formes d'exploitation numérique.