Ethiopie: Le pays met en place une plateforme interinstitutionnelle pour lutter contre les discours de haine et la désinformation

Addis Ababa — L'Éthiopie met en place une plateforme nationale interinstitutionnelle visant à lutter contre les discours de haine et la désinformation, ce qui marque une avancée significative vers le renforcement de la cohésion sociale, la sauvegarde des processus démocratiques et la consolidation de la paix régionale dans toute la Corne de l'Afrique.

Cette initiative, menée par l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et son Mécanisme d'alerte précoce et d'intervention en cas de conflit (CEWARN), rassemble des institutions gouvernementales, des organisations de la société civile, des représentants des médias, des experts techniques et des partenaires internationaux afin de mettre en place une réponse nationale coordonnée contre la propagation croissante de discours nuisibles en ligne.

L'atelier de deux jours, qui s'est tenu à Addis-Abeba les 18 et 19 mai 2026, s'est concentré sur le renforcement des systèmes d'alerte précoce, l'amélioration de la coordination institutionnelle et le renforcement des mécanismes de réponse rapide pour lutter contre les discours de haine et la désinformation, en particulier pendant les périodes électorales et post-électorales.

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Cette initiative intervient à un moment crucial pour l'Éthiopie et l'ensemble de la Corne de l'Afrique, où l'expansion de la connectivité numérique, l'utilisation croissante des réseaux sociaux et l'émergence des technologies d'intelligence artificielle sont en train de transformer rapidement le paysage informationnel de la région.

En ouvrant l'atelier, Fitsum Girma a décrit cette plateforme comme une nécessité nationale et une responsabilité régionale commune.

Il a déclaré que l'Éthiopie s'engageait à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les dangers posés par les informations manipulées et les contenus numériques préjudiciables dans toute la région.

« En reconnaissant ouvertement les graves défis nationaux et régionaux que posent les discours de haine et la désinformation, nous faisons un pas courageux vers l'assainissement de notre écosystème d'information commun et la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Fistum a averti que les discours toxiques se propageaient « à une vitesse et à une échelle alarmantes », exacerbant les divisions, incitant à la violence et sapant la confiance dans les institutions démocratiques.

Il s'est également dit préoccupé par l'utilisation abusive croissante des technologies de pointe, notamment le clonage vocal basé sur l'IA et les contenus numériques fabriqués de toutes pièces.

Selon lui, ces tendances sont de plus en plus utilisées pour manipuler l'opinion publique et semer la confusion.

« Ces tactiques manipulatrices sapent déjà activement la confiance du public dans les sources d'information authentiques et accentuent l'effondrement de l'ordre social », a-t-il averti.

Les participants à l'atelier ont souligné que la désinformation a dépassé le stade d'un simple défi médiatique et est désormais de plus en plus considérée comme un grave problème de gouvernance, de consolidation de la paix et de sécurité, avec des implications transfrontalières.

Le directeur de l'IGAD CEWARN, Camlus Omogo, a fait remarquer que l'ère numérique a brouillé la frontière entre vérité et fiction, affaiblissant l'efficacité des systèmes d'alerte précoce traditionnels dans toute la région.

Selon lui, le mécanisme nouvellement mis en place permettra aux parties prenantes de surveiller conjointement les risques, d'analyser les tendances émergentes, d'échanger des informations et de coordonner des réponses rapides.

« Le caractère transfrontalier des flux d'informations numériques exige une coordination étroite entre les systèmes locaux, nationaux et régionaux », a-t-il déclaré.

Représentant le Bureau de l'Envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Chieck Condé a décrit les efforts de lutte contre la désinformation comme étant intrinsèquement liés à la consolidation de la paix et à la prévention des conflits.

Par ailleurs, le commandant Abebe Muluneh, directeur de la Division de la paix et de la sécurité de l'IGAD, a souligné que la plateforme est conçue pour empêcher que des discours préjudiciables ne dégénèrent en violence et en instabilité.

Il a également insisté sur l'importance d'un journalisme responsable pour préserver la paix et renforcer la confiance du public.

« Des médias professionnels, indépendants, éthiques et objectifs sont essentiels à la paix », a-t-il déclaré.

La mise en place de cette plateforme devrait renforcer la collaboration entre les acteurs nationaux, régionaux et internationaux, tout en améliorant la capacité de l'Éthiopie à détecter, surveiller et contrer les menaces numériques émergentes avant qu'elles ne dégénèrent en crises sociales ou politiques de plus grande ampleur.