Addis Ababa — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a appelé à une refonte en profondeur de l'architecture mondiale du développement et du système financier, soulignant que la multiplication des chocs interdépendants exigeait de passer d'une réponse aux crises à la prévention et au renforcement de la résilience à long terme.

Une séance plénière intitulée « Construire un système adapté aux défis du XXIe siècle » s'est tenue aujourd'hui à Londres dans le cadre de la Conférence sur les partenariats mondiaux.

Cette conférence, qui a réuni des décideurs politiques, des institutions de développement et des dirigeants du secteur privé, s'est concentrée sur la refonte des partenariats mondiaux autour de la croissance verte, de l'investissement et du développement durable, en mettant particulièrement l'accent sur l'Afrique et les préparatifs en vue des prochains événements mondiaux majeurs, notamment la présidence britannique du G20 et l'organisation de la COP32 par l'Éthiopie.

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Dans son allocution, le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que le monde était aujourd'hui marqué par des chocs multiples et interdépendants, notamment le changement climatique, la fragmentation géopolitique, la vulnérabilité face à l'endettement et les perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Il a ajouté que ces défis touchaient de manière disproportionnée les pays en développement, malgré leur contribution limitée aux crises mondiales.

Selon lui, la résilience, la souveraineté et la prospérité partagée sont « intrinsèquement liées ». Sans marge de manoeuvre politique nationale ni développement inclusif, les pays ne peuvent pas maintenir la stabilité ni les acquis des réformes à long terme.

Il a fait remarquer que les institutions mondiales actuelles ont été conçues pour une époque plus stable et peinent à répondre à des risques en évolution rapide et interconnectés.

Exposant sa vision de la réforme du système international, le ministère des Finances a indiqué qu'Ahmed avait appelé à un renforcement de l'appropriation par les pays, à considérer le financement de la résilience comme un investissement stratégique, à mettre davantage l'accent sur les systèmes d'anticipation tels que les mécanismes d'alerte précoce, et à veiller à ce que la technologie favorise l'inclusion plutôt que d'aggraver les inégalités mondiales.

Réaffirmant la position de l'Éthiopie en matière de souveraineté et de responsabilité dans les opérations humanitaires, le ministre a souligné que l'aide humanitaire devait s'aligner sur les systèmes et les priorités nationaux, tout en renforçant les institutions et la résilience plutôt qu'en créant une dépendance.

Il a enfin évoqué la poursuite de la mise en œuvre par l'Éthiopie de son programme de réforme économique endogène, qui comprend la stabilisation macroéconomique, la transformation numérique et le développement des énergies renouvelables, en précisant que ce programme devait être soutenu par des partenariats internationaux coordonnés.