Addis Ababa — Le Dialogue de haut niveau entre les élites de la Corne de l'Afrique, qui s'est tenu à Jigjiga, en Éthiopie, a annoncé la création d'une plateforme régionale permanente visant à renforcer le dialogue, la coordination, la consolidation de la paix et la coopération régionale dans toute la Corne de l'Afrique.

Cette déclaration a été faite hier lors du forum organisé sur le thème « Renforcer l'action régionale pour une paix durable dans la Corne de l'Afrique ».

Selon cette déclaration, les partenaires fondateurs et les institutions participantes ont reconnu le besoin urgent d'un mécanisme fiable, concret et inclusif pour relever les défis politiques, sécuritaires et socio-économiques croissants auxquels la région est confrontée.

Les participants ont souligné que les défis complexes auxquels la Corne de l'Afrique est confrontée ne peuvent être résolus par des efforts fragmentés, mais nécessitent au contraire une action collective fondée sur un dialogue régulier, une analyse partagée, une coordination institutionnelle, l'engagement du public et une forte appropriation par les communautés.

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La plateforme nouvellement créée est destinée à servir de forum permanent pour le dialogue régional, la recherche, le développement des connaissances et les initiatives de consolidation de la paix.

Elle restera ouverte à d'autres institutions et partenaires désireux de soutenir ses objectifs, de respecter ses principes et de contribuer de manière constructive à sa mission, a-t-on appris.

Dans le cadre de la déclaration, les participants ont convenu que le siège et le secrétariat du forum seraient basés à Jigjiga, en Éthiopie, renforçant ainsi le rôle croissant de la ville en tant que centre de diplomatie et de coopération régionales dans la Corne de l'Afrique.

La déclaration a également souligné l'importance d'une participation inclusive, d'une coordination régionale renforcée et de la protection des citoyens dans toute la région. Les participants ont insisté sur la nécessité de s'appuyer sur les systèmes de connaissances autochtones et la sagesse locale pour résoudre les problèmes régionaux et instaurer une paix durable.

« Nous nous engageons à travailler ensemble dans un esprit de bonne foi, de respect mutuel, de professionnalisme et de responsabilité partagée », indique la déclaration, réaffirmant ainsi un engagement collectif à renforcer la plateforme nouvellement créée en tant que mécanisme permanent d'engagement régional.

À travers cette initiative, les institutions membres entendent soutenir une Corne de l'Afrique plus pacifique, mieux coordonnée, plus résiliente et plus autonome, capable de relever ses propres défis grâce à des solutions locales et à la solidarité régionale.

Les participants au « Horn Inter-Elite Dialogue », qui a réuni des hauts responsables et des experts, ont souligné que, bien que la Corne de l'Afrique occupe l'une des positions les plus stratégiques au monde le long des principales routes commerciales maritimes mondiales, la région continue de faire face à une coopération fragmentée, à une insécurité persistante et à une concurrence géopolitique extérieure croissante.

Ils ont noté que l'instabilité régionale, les chocs climatiques, les pressions migratoires, la fragmentation économique et la concurrence autour des corridors stratégiques liés à la mer Rouge et au golfe d'Aden continuent de compromettre les efforts de développement à long terme.

Cette plateforme, une fois mise en place, devrait servir de cadre pour faire progresser la consolidation de la paix, l'intégration commerciale, la coordination des infrastructures et le renforcement de la coopération régionale dans toute la Corne de l'Afrique.