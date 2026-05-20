Afrique de l'Est: L'IGAD va déployer des observateurs électoraux régionaux pour le scrutin du 1er juin en Éthiopie

Addis Ababa — L'IGAD se prépare à observer les élections législatives en Éthiopie, prévues le 1er juin 2026, selon le commandant Abebe Muluneh, directeur de la Division de la paix et de la sécurité de l'IGAD.

« Nous nous préparons à observer les élections en Éthiopie en déployant des experts de la région », a-t-il déclaré à l'ENA, ajoutant que des experts de Djibouti, de Somalie, du Kenya, du Soudan du Sud, du Soudan et de l'Ouganda ont été invités à observer les élections.

Le directeur a indiqué que le bloc régional, invité par la République fédérale démocratique d'Éthiopie, se prépare à déployer les experts des pays voisins.

La mission de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) vise à évaluer si le processus électoral respecte les normes régionales et internationales, a-t-on appris.

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Selon le commandant Abebe, cela aidera le gouvernement à organiser des élections libres et équitables.

« Nous soutenons bien sûr les élections libres et équitables en général ; et nous encourageons la démocratisation et la bonne gouvernance dans notre région, y compris en Éthiopie », a-t-il précisé.

Le directeur a déclaré que les observateurs de l'IGAD surveilleront le déroulement du scrutin et le dépouillement des bulletins de vote, afin de fournir une évaluation indépendante.

« C'est pourquoi nous sommes en train de mettre en place une mission d'observation électorale ici en Éthiopie », a déclaré le commandant Abebe, soulignant l'engagement de l'organisme régional à soutenir des élections transparentes et crédibles.

Le scrutin à venir en Éthiopie est considéré comme une étape cruciale dans la transition démocratique du pays, et la conduite et la crédibilité du processus font l'objet d'une attention particulière tant au niveau national qu'international.

Par ailleurs, la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a annoncé que plus de 50 millions de citoyens se sont inscrits pour voter lors des prochaines élections nationales, malgré les difficultés financières et opérationnelles signalées dans certaines régions du pays.

Selon la présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, 50 514 155 électeurs au total ont été inscrits.

Plus de 45,1 millions d'électeurs ont été inscrits manuellement, tandis que les autres ont procédé à une inscription numérique.

La liste électorale comprend plus de 27,3 millions d'hommes et plus de 23,1 millions de femmes, a révélé la Commission, précisant que la période d'inscription sur les listes électorales s'est officiellement terminée aujourd'hui.

Les préparatifs électoraux sont actuellement en cours dans tout le pays, avec environ 195 316 personnes déployées pour soutenir le processus. Les responsables ont indiqué qu'environ 70 000 agents électoraux ont jusqu'à présent reçu des paiements totalisant un milliard de birrs.

La NEBE a également indiqué que 48 829 bureaux de vote ont été mis en place à travers le pays, dont 46 352 bureaux de vote principaux, 1 500 bureaux de vote secondaires et 2 477 bureaux de vote supplémentaires. Au total, 614 circonscriptions devraient participer au scrutin.

La Commission a en outre révélé que 81 millions de birrs ont été distribués à 36 partis politiques afin de soutenir leur participation au processus électoral.

Le scrutin du 1er juin devrait constituer un test important pour les réformes démocratiques en Éthiopie, les observateurs électoraux, les partis politiques, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux surveillant de près le déroulement, le caractère inclusif et la crédibilité du processus électoral.