Afrique: Virus Ebola - Le Bahreïn suspend l'entrée des voyageurs en provenance de 3 pays africains

Le Bahreïn a annoncé, ce mardi, sa décision de suspendre l'entrée des voyageurs étrangers en provenance du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, en raison d'une recrudescence des cas de virus Ébola.

Selon l'Agence de presse du Bahreïn (BNA), cette mesure de suspension prend effet dès aujourd'hui, mardi, pour une durée de 30 jours.

L'agence cite les Affaires de l'aviation civile du ministère des Transports et des Télécommunications, qui précisent que les procédures d'entrée dans le Royaume de Bahreïn via l'aéroport international du Bahreïn ont été mises à jour pour les passagers arrivant de ces trois pays. Ainsi, l'accès est interdit aux personnes arrivant directement de ces destinations, ainsi qu'à tout voyageur y ayant séjourné au cours des trente jours précédant son arrivée sur le territoire bahreïni.

Les autorités ont également souligné que cette suspension de 30 jours fera l'objet d'une réévaluation constante. La liste des pays concernés sera actualisée en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et selon des critères rigoureux liés au niveau de propagation du virus Ébola dans ces régions.

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Cette annonce intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé, ce mardi, sa profonde inquiétude face à la rapidité de propagation et à l'ampleur du virus Ébola, face à l'augmentation continue du nombre de cas.