Tunisie: Béjà Nord - Demain, coupure d'eau dans ces zones

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE)  district de Béja  a annoncé qu'en raison de travaux de raccordement urgents et nécessaires visant à remplacer la section la plus vulnérable aux pannes de la conduite principale de distribution (diamètre 400 mm), au niveau du magasin Magasin Général à Béja-Ville, des perturbations et une coupure de la distribution de l'eau potable seront enregistrées à partir de 6h00 du matin, le mercredi 20 mai 2026, dans certains quartiers et rues de la délégation de Béja Nord.

Cette interruption de l'approvisionnement en eau concernera l'avenue Khair-Eddine Pacha et ses rues adjacentes jusqu'à l'avenue du 9 Avril, ainsi que l'avenue du 18 Janvier et ses rues adjacentes jusqu'à l'avenue de la Liberté.

La distribution de l'eau devrait reprendre progressivement à partir de 22h00 le soir même, dès l'achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption 24h/24. La SONEDE invite, par ailleurs, les habitants des quartiers concernés à prendre les précautions nécessaires.

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