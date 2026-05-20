Tunisie: Fin du gel des activités de l'OTJM

La suspension des activités de l'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins (OTJM), décrétée le 14 mai 2026, a été levée à l'issue de négociations avec le ministère de la Santé, a annoncé l'organisation mardi dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux. Une conférence de presse est d'ores et déjà programmée pour le vendredi 22 mai afin de détailler les contours de ce dossier.

L'OTJM a qualifié cette décision de « recul » face à une mesure qu'elle jugeait injustifiée, y voyant « une victoire pour le droit des structures indépendantes à exercer leurs activités, à s'exprimer et à s'organiser ».

L'organisation a également salué ce qu'elle a décrit comme un large mouvement de solidarité en sa faveur, qu'elle présente comme le reflet d'une conscience collective autour de la défense du droit du citoyen tunisien à un système de santé publique équitable, garantissant sa dignité et son accès aux soins.

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Réaffirmant son engagement dans la défense de l'hôpital public et des droits des professionnels de santé, l'OTJM a rejeté toute tentative de ternir son image ou de remettre en cause la légitimité de ses actions, assurant rester fidèle à sa devise : « Médecins au service du peuple et de la patrie ».

La conférence de presse prévue vendredi prochain permettra à l'organisation de faire toute la lumière sur les questions liées au gel de ses activités et à son financement. L'OTJM y présentera également les résultats d'une étude de terrain consacrée au phénomène des agressions dans les établissements publics de santé.