Tunisie: CTFCI - Bâtiment durable - Débat sur les innovations et les enjeux stratégiques de demain

Face aux défis environnementaux, énergétiques et technologiques, les acteurs du bâtiment sont appelés à repenser leurs modèles de construction et d'aménagement urbain. Réunis à Tunis à l'initiative de la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie (Ctfci), experts, architectes, ingénieurs et entreprises ont débattu des innovations, des outils numériques et des stratégies nécessaires pour bâtir des villes plus durables, intelligentes et résilientes.

«Quelle vision stratégique et quelles innovations pour le bâtiment durable de demain ? », tel est le thème d'une rencontre organisée hier par la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie (Ctfci), qui a réuni des intervenants issus des différents métiers liés au bâtiment, notamment en lien avec l'environnement.

«Le bâtiment traverse aujourd'hui une véritable transformation : les enjeux environnementaux et énergétiques, les impératifs de décarbonation, les mutations urbaines ainsi que l'accélération technologique conduisent les acteurs à repenser leurs pratiques», a relevé Khalil Chaïbi, président de la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie, lors de l'ouverture de la rencontre.

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«Le bâtiment de demain ne pourra plus être pensé comme il le fut hier. Il devra être plus intelligent, plus sobre énergétiquement, plus résilient et davantage centré sur la qualité. Il devra également intégrer pleinement les enjeux liés à la gestion des ressources, au respect de l'environnement et à la transformation des espaces urbains», a-t-il souligné.

Vision stratégique de la Tunisie pour l'écoconstruction

«Et c'est précisément l'objectif de notre rencontre aujourd'hui : réunir autour d'une même table institutions, architectes, ingénieurs, entreprises, experts et organisations professionnelles afin de partager les expériences, croiser les regards et réfléchir ensemble aux transformations du secteur», a-t-il ajouté.

La rencontre s'est articulée autour de deux grandes thématiques. La première table ronde, intitulée «Repenser la construction durable : du bâtiment à la ville résiliente», a été l'occasion d'aborder la vision stratégique de la Tunisie pour l'écoconstruction, les outils de maîtrise de l'énergie, l'habitat durable, les matériaux bas carbone et les défis de la ville durable dans le cadre du Plan national de développement 2026-2030.

La deuxième table ronde, consacrée au thème «Nouvelles technologies: quels impacts et leviers concrets pour le bâtiment durable ?», a mis l'accent sur les usages concrets de l'intelligence artificielle, du BIM (Building Information Modeling), des jumeaux numériques et des solutions de «Smart cities» pour optimiser les performances énergétiques, améliorer l'exploitation des bâtiments et repenser l'aménagement urbain.

«Au-delà des technologies elles-mêmes, la question essentielle qui se pose aujourd'hui est la suivante : comment adapter nos modèles de développement aux nouvelles réalités économiques, énergétiques et urbaines? Comment construire mieux, rénover davantage et intégrer l'innovation de manière efficace et concrète dans nos pratiques ?», a encore relevé le président de la Chambre.

La rencontre a également été l'occasion de présenter le Paris Builders Show, qui se tiendra du 28 septembre au 1er octobre 2026 à Paris.

«À la Ccitf, nous sommes convaincus que ces espaces d'échanges, de veille et de connexions internationales sont essentiels. Ils permettent à nos entreprises de monter en compétences, développer des partenariats et mieux anticiper les transformations», a souligné K. Chaïbi.

Procédant à la présentation du Paris Builders Show 2026, le directeur du salon, Jean-Philippe Guillon, a d'abord souligné que «la Tunisie a toujours été un partenaire important pour nous», rappelant qu'avant la crise du Covid-19, le pays figurait parmi les premières délégations internationales représentées à l'événement.

Le «Paris Builders Show», 28 septembre...

«Notre présence aujourd'hui à Tunis entre dans le cadre du «Builders Roadshow», une tournée internationale menée dans huit marchés stratégiques afin de promouvoir la prochaine édition du salon et d'identifier les grands enjeux locaux liés au secteur du bâtiment», a-t-il précisé, ajoutant que l'objectif de cette tournée est de cerner les problématiques spécifiques de chaque marché et d'en tenir compte dans la programmation du salon, notamment à travers des conférences et des tables rondes.

Prévu du 28 septembre au 1er octobre 2026 à «Paris Expo» Porte de Versailles, le «Paris Builders Show» succède au «Mondial du bâtiment», un changement de nom dicté par «notre volonté de faire de ce salon un véritable carrefour international des acteurs du bâtiment», a précisé Guillon.

Avec plus de 130.000 participants lors de l'édition précédente (2024), dont 25.000 visiteurs internationaux issus d'une centaine de pays, le «Paris Builders Show» entend, en effet, renforcer davantage sa dimension mondiale, a-t-il ajouté.

Plus de 500 conférences et 2.000 experts sont annoncés pour la prochaine édition, a encore déclaré le directeur du «Paris Builders Show», soulignant que les spécificités du secteur tunisien du bâtiment seront intégrées aux débats prévus en marge du salon.