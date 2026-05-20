Tunisie: Nabeul-Hammam Ghezaz - Trois élèves blessés après la chute d'une fenêtre dans une école

Une source médicale a confirmé, ce mardi, que l'état de santé de trois élèves, blessés aujourd'hui par la chute d'une fenêtre dans une classe de l'école primaire Mohamed El Hédi El Afif à Hammam El Jebli (délégation de Hammam Ghezaz, gouvernorat de Nabeul), est stable. Les victimes ont pu quitter l'hôpital local de Kélibia après avoir reçu les soins nécessaires, où elles avaient été évacuées par les unités de la Protection civile juste après l'accident.

Dans le même contexte, Mohamed Abdelatif, secrétaire général de la fédération universitaire de l'enseignement de base à Nabeul, a expliqué dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) que l'incident est dû à la chute d'une ancienne fenêtre sur un groupe d'élèves de troisième année de l'école Mohamed El Hédi El Afif. L'accident a provoqué un mouvement de panique et des évanouissements parmi les enfants, blessant trois d'entre eux qui s'en tirent avec des égratignures plus ou moins importantes.

Il a ajouté que les examens médicaux ont confirmé la stabilité de l'état de santé des trois élèves, tout en précisant qu'ils ont été orientés vers un examen par scanner (« el-mifras ») au cas où leur état se dégraderait ou si des effets secondaires apparaissaient.

Le responsable syndical a insisté sur le fait que cette école, qui connaît une forte densité d'élèves, a un besoin urgent de travaux d'aménagement et d'entretien en raison de la vétusté de son infrastructure, notamment des portes et des fenêtres. Il a, d'ailleurs, déploré le fait que, malgré l'inscription de l'établissement au budget de l'année 2018 pour une rénovation complète et en dépit des appels répétés à intervenir, les travaux n'ont toujours pas commencé à ce jour.

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