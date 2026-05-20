Tunisie: Collèges pilotes - La capacité d'accueil fixée à 3850 places au titre de l'année scolaire 2026-2027

Le ministère de l'Éducation a fixé la capacité d'accueil des collèges pilotes pour l'année scolaire 2026-2027 à 3 850 places, réparties sur les différents gouvernorats de la République.

Cette mesure fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) en date du 19 mai 2026.

En tête de liste des établissements dotés de la plus forte capacité d'accueil, le collège pilote des Berges du Lac affiche 200 places disponibles. Il est suivi par les collèges pilotes de Megrine et de Kairouan, qui disposent du même volume d'accueil.

De leur côté, les collèges pilotes de Sousse, Sfax 1 et Monastir se distinguent avec des capacités respectives de 250, 225 et 200 places.

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L'arrêté ministériel fixe également la capacité d'accueil d'une autre série d'établissements dans une fourchette comprise entre 150 et 175 places. C'est notamment le cas pour les collèges pilotes de Khaznadar, El Menzah V, Bizerte, Gafsa, Gabès et Nabeul.

En revanche, le nombre de places ouvertes dans les établissements situés dans les gouvernorats de l'intérieur et du sud du pays oscille entre 50 et 125 places, englobant des régions telles que Tozeur, Kébili, Tataouine et Siliana.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la régulation des capacités d'admission au sein des collèges pilotes en prévision de la prochaine rentrée scolaire, conformément aux critères et standards adoptés par le ministère de l'Éducation.

Pour rappel, les épreuves du concours d'accès aux collèges pilotes (le concours de la 6ème année) se dérouleront les 22, 23 et 24 juin 2026. La proclamation des résultats officiels est quant à elle programmée pour le vendredi 10 juillet 2026.