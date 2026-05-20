Tunisie: CA - Accord de principe avec l'entraîneur - Faouzi Benzarti, mais

Restera, restera pas ? Faouzi Benzarti, dans l'euphorie de la consécration, a déclaré aux médias et aux supporteurs qui l'ont interrogé qu'il va rester.

De toute façon, il y a accord de principe entre lui et les dirigeants clubistes.

Cela dit, il reste toujours des détails à soigner avec une réunion longue qui va se tenir entre Benzarti et le directoire clubiste pour se mettre d'accord définitivement.

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Sachant bien qu'il a souvent quitté une équipe avec laquelle il a gagné. L'histoire le confirme.

A part ses deux ans avec l'EST de 1993 à 1995, Benzarti a eu souvent tendance à rater la saison de suite : ou il part d'emblée, ou il continue mais finit par sortir après un mauvais départ ou des problèmes avec les dirigeants.

Dernier exemple, en 2023 il remporte un titre inespéré avec l'Etoile et claque la porte à l'intersaison.

Quelque chose va changer cette année avec le CA ? Jusqu'à maintenant, l'accord de principe y est même si le dossier des recrutements et des partants reste en suspens.

A priori, Benzarti, 75 ans et qui a encore la passion d'entraîner, a accepté le principe de continuer son bail avec le CA.

Mais il y a toujours cette petite éventualité qu'il change d'avis pour diverses raisons (y compris familiales et personnelles).

Les prochains jours vont être déterminants avec surtout le nombre et le calibre des renforts à faire pour mieux aborder la Ligue des champions.