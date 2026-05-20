Tunisie: Coupe de Tunisie - L'EST ramène la qualification de Métlaoui - En train de guérir

Menée par Christian Bracconi, l'Espérance reprend doucement, mais sûrement. Toutefois, la voie de la guérison s'annonce longue et périlleuse.

"Le pompier du service" semble être sur la bonne voie pour réussir sa deuxième mission de sauvetage à la tête de l'Espérance avec pour deuxième objectif clair : remporter le trophée de la Coupe de Tunisie après avoir réussi à réserver une place en Ligue des champions à la faveur de la victoire ramenée au milieu de la semaine dernière de Ben Guerdane.

A peine trois jours après, et précisément dimanche dernier, Christian Bracconi a tenu parole en franchissant la première étape dans la course à la conquête du trophée de la Coupe de Tunisie : composter le billet des quarts de finale après s'être imposé à Métlaoui par trois buts à un.

Diarra, l'homme par qui vient le danger

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

N'étant même pas convoqué pour le derby par Patrice Beaumelle, l'ailier gauche burkinabé, Jack Diarra, a été la carte gagnante de Christian Bracconi dimanche à Métlaoui. Il n'a peut-être pas mis la balle dans les filets, mais c'est lui qui est à l'origine de deux des trois buts de la victoire.

D'entrée, et tout juste après le coup d'envoi du match, il s'empare du ballon, se faufile sur la gauche avant de centrer pour Houssem Tka. Une action si rapide en à peine 30 secondes et but.

Au début de la seconde mi-temps, Diarra est revenu à la charge, toujours depuis son couloir de prédilection, pour servir sur un plateau Achref Jabri qui n'avait qu'à terminer le travail, consolidant l'avantage.

Jack Diarra, qui fêtera le 16 juin prochain ses 20 ans, est bien parti pour suppléer Youssef Belaïli sur le couloir gauche de l'attaque. A Christian Bracconi de lui accorder davantage du temps de jeu et, surtout, de l'encadrer pour qu'il prenne son envol.

En attendant Danho...

Le seul attaquant qui ne parvient toujours pas à se libérer de la grosse pression qui lui pèse sur les épaules est l'avant-centre, Florian Danho. Le Franco-ivoirien a failli retrouver le moral à Ben Guerdane quand il avait doublé la mise, mais il a vu son but refusé pour hors-jeu.

Florian Danho, par sa puissance physique et son explosivité, est bien utile à l'attaque "sang et or", mais cela ne suffit pas tant qu'il ne marque pas régulièrement.

Achref Jabri, lui, marque de nouveau et retrouve progressivement ses repères sur le terrain, en attendant que Florian Danho le suive. En défense, Amanallah Memmiche est en train de connaître une seconde chance pour relancer sa carrière.

Pour lui, comme pour l'Espérance, le chemin de la guérison s'annonce long. Il faudra plus que le trophée de la Coupe de Tunisie (il faut l'emporter déjà) pour que l'Espérance retrouve son aura d'antan et redevient un candidat sérieux dans la course au titre africain.