Afrique: Qualifications CAN 2027 - Le pays dans le 'groupe de la mort', les cadors du continent plutôt ménagés

Le compte à rebours vers la prochaine Coupe d'Afrique des nations 2027 est officiellement lancé.

La Confédération africaine de football a procédé, mardi 19 mai 2026 au Caire, au tirage au sort des éliminatoires de la compétition continentale, offrant déjà un aperçu d'une campagne qui s'annonce particulièrement disputée. Si certaines grandes nations du football africain, à l'image du Maroc, de l'Algérie ou du Sénégal, semblent avoir été relativement épargnées, la Côte d'Ivoire devra, elle, batailler ferme dans l'un des groupes les plus relevés de ces qualifications.

Organisée pour la première fois conjointement par trois pays -- le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie -- la phase finale de la CAN 2027 se disputera du 19 juin au 17 juillet 2027.

Cette 36e édition revêt un caractère historique à plus d'un titre : elle marquera les 70 ans de la compétition et sera la dernière à se tenir selon le format bisannuel, la CAF ayant annoncé le passage à une périodicité quadriennale à partir de 2028.

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Pour ces éliminatoires, 48 sélections africaines ont été réparties en douze groupes de quatre équipes. Les premiers de chaque groupe, ainsi que les trois meilleurs deuxièmes, décrocheront leur billet pour la phase finale, tandis que les trois pays organisateurs sont qualifiés d'office. Ce système rend chaque rencontre capitale, car la marge d'erreur s'annonce extrêmement réduite.

Le regard des observateurs s'est immédiatement porté sur le Groupe C, considéré comme l'un des plus difficiles de ce tirage.

Les Éléphants de Côte d'Ivoire y croiseront le fer avec le Ghana, rival historique, ainsi que la Gambie et la Somalie. Ce duel ivoiro-ghanéen promet déjà des affiches explosives, tant les deux nations comptent parmi les grandes références du football continental.

La Gambie, en progression ces dernières années, pourrait également jouer les trouble-fête dans une poule où chaque point pèsera lourd.

À l'inverse, plusieurs ténors du continent semblent avoir bénéficié d'un tirage plus favorable. Le Maroc, champion en titre, hérite d'un Groupe A abordable face au Gabon, au Niger et au Lesotho.

L'Algérie, dans le Groupe I, devra certes se méfier de la Zambie et du Togo, mais reste favorite. Quant au Sénégal, logé dans le Groupe J, il part avec les faveurs des pronostics devant le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie.

D'autres groupes réservent aussi de belles empoignades. Le Nigeria devra composer avec la Tanzanie, coorganisatrice, tandis que le Cameroun devra se montrer vigilant face aux Comores et à la Namibie. Le Mali, le Burkina Faso ou encore la République démocratique du Congo tenteront eux aussi de confirmer leur montée en puissance.

Pour la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique 2024, ce tirage constitue un véritable test grandeur nature.

Opposés à un Ghana toujours ambitieux et à une Gambie capable de surprendre, les hommes du sélectionneur ivoirien devront afficher constance et efficacité pour éviter toute mauvaise surprise.

Dans un format aussi serré, un faux pas pourrait coûter cher.

Avec cette CAN 2027 historique par son organisation à trois pays et par son changement de cycle, les éliminatoires s'annoncent déjà comme un marathon palpitant. Pour les Éléphants, le chemin vers l'Afrique de l'Est sera semé d'embûches, mais aussi d'une occasion de démontrer, une fois encore, leur statut parmi les géants du football africain.