Afrique: Renouvellement des bourses au Canada - L'Ambassade du pays appelle les étudiants à déposer leurs dossiers avant le 21 juillet

L'Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada a lancé un important appel à l'endroit des étudiants ivoiriens bénéficiaires de bourses d'études à l'étranger.

Dans une note d'information publiée le 19 mai 2026 à Ottawa, la représentation diplomatique informe de l'ouverture officielle de la session de renouvellement des bourses d'études hors de Côte d'Ivoire pour l'année universitaire 2026-2027.

Selon ce communiqué, cette opération concerne les étudiantes et étudiants ivoiriens boursiers relevant du ministère délégué auprès du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique. La période de renouvellement est ouverte depuis le 11 mai et s'achèvera le 21 juillet 2026, offrant ainsi un délai de plus de deux mois aux bénéficiaires pour accomplir les formalités nécessaires.

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L'Ambassade précise que cette démarche vise à faciliter le traitement adéquat des dossiers des étudiants concernés. À cet effet, chaque bénéficiaire est invité à effectuer sa demande de renouvellement directement depuis son espace personnel « élève/étudiant » sur la plateforme numérique dédiée aux bourses. Le portail indiqué pour cette procédure est dobonfp.com.

Pour que le dossier soit recevable, les autorités diplomatiques exigent la transmission de plusieurs pièces justificatives. Les candidats devront notamment joindre leur relevé de notes disponible ainsi qu'une attestation de scolarité de l'année académique en cours. Ils devront également fournir une attestation de préinscription ou d'inscription pour l'année universitaire 2026-2027.

Ces documents permettront d'évaluer la progression académique des étudiants et de statuer sur la reconduction effective de leur appui financier.

La note attire également l'attention sur un aspect réglementaire important. En application du décret n°2022-690 du 6 septembre 2022 portant réglementation de la bourse et du secours financier de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels, les étudiants arrivant en fin de cycle de bourse et souhaitant poursuivre leurs études ne sont pas concernés par le renouvellement automatique. Ils devront, selon les dispositions en vigueur, formuler une nouvelle demande d'attribution de bourse lors de la prochaine session d'attribution.

Cette précision vise à éviter toute confusion parmi les étudiants en fin de cursus, nombreux à envisager une poursuite d'études dans les universités canadiennes. L'initiative de l'Ambassade s'inscrit ainsi dans la volonté des autorités ivoiriennes d'assurer un suivi administratif rigoureux des étudiants à l'étranger tout en facilitant l'accès aux services publics à distance.

En conclusion, l'Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada a invité l'ensemble des étudiantes et étudiants concernés à faire preuve de diligence afin de respecter les délais impartis. Tout en restant à leur écoute, la chancellerie espère pouvoir compter sur la pleine coopération de chacun pour la réussite de cette campagne de renouvellement des bourses.