Burkina Faso: Association Le TOCSIN - Un nouveau bureau exécutif de 12 membres installé

L'association Le TOCSIN a tenu son Assemblée générale ordinaire, le samedi 16 mai 2026, à Ouagadougou. L'examen du bilan du bureau sorti, l'adoption des rapports d'activités et le renouvellement des instances dirigeantes ont été les principaux points à l'ordre du jour.

Pour être en phase avec les textes qui régissent le fonctionnement des structures associatives au pays des Hommes intègres, les membres de l'association Le TOCSIN ont tenu une Assemblée générale ordinaire, le samedi 16 mai 2026, à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, les participants ont échangé sur le bilan de l'exercice du bureau sorti, adopté des rapports d'activités et renouvelé le bureau exécutif de leur structure.

Après cinq ans de gestion, le président du bureau sorti, Dr Serge Noël Ouédraogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph-Ky-Zerbo, a dressé son bilan à l'assemblée. Selon lui, les participants ont jugé satisfaisant le travail présenté. « Au cours de notre mandat, nous avons tenu les Assemblées générales prévues, réalisé des projets sociaux et mené des activités de solidarité et d'intégration. Néanmoins, quelques activités programmées n'ont pas été exécutées en raison du contexte socio-économique et du défi sécuritaire que rencontre le pays », a-t-il précisé.

Après l'adoption des rapports d'activités de leur structure et quelques mises au point, les participants à cette Assemblée générale ont mis en place un nouveau bureau exécutif fort de 12 membres. Composé de 7 femmes et 5 hommes, ce bureau a la mission de conduire les destinées du TOCSIN avec de nouvelles perspectives. Le nouveau président élu, Gnamba Kaboré, entrepreneur à la retraite, a placé son mandat sous le signe de la consolidation des acquis, de la résilience et de l'engagement pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Selon lui, le principal défi est de doter l'association Le TOCSIN d'un siège.

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« Il est inconcevable qu'après 30 ans d'existence, une structure comme Le TOCSIN n'ait toujours pas de siège », a-t-il déploré.

Créée, le 15 juillet 1997 et reconnue d'utilité publique par décret ministériel, le 11 avril 2013, l'association Le TOCSIN oeuvre dans les domaines de la solidarité, de l'intégration des Burkinabè et de la promotion du développement socio-économique du Burkina Faso avec l'implication de la diaspora.