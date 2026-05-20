Congo-Brazzaville: Mindouli - La radio communautaire à la dérive

Obtenue en 2009 grâce aux fruits de la coopération décentralisée entre le district de Mindouli, dans le département du Pool, et le département de l'Essonne en France, la radio communautaire de Mindouli (RCM) est implantée dans le paysage médiatique depuis 2010 en tant qu'actrice puissante de la transformation sociale du district et ses environs. Depuis quelques années, elle émet dans des conditions inappropriées.

Dans sa feuille de route, RCM met en bonne place une programmation en lien direct avec les besoins locaux du district de Mindouli et ses environs. Par ses émissions, elle offre une ouverture à tous les groupes sociaux. Elle informe, favorise l'éducation pour tous, contribue au vivre ensemble, renforce la démocratie locale à l'échelle des villages, quartiers, du district et du département du Pool.

À partir de ses studios à Mindouli, elle diffuse ses programmes en français, en lari et lingala, couvrant par ses ondes un rayon estimé à 60 km aux alentours. Cette estimation a été élaborée à la suite de l'interprétation d'un récent rapport d'écoute. Il en ressort que la carte de l'auditoire de la RCM s'étend dans toute l'étendue du district de Mindouli, des départements de la Bouenza, de la Lékoumou, des localités de Kimba ; Vindza et Mayama, dans le département du Djoué Léfini.

Lors de la réception de la presse, Félix Makamamoneki, directeur de la RCM, a dressé l'état de lieux d'une radio émettant dans des conditions difficiles et non adaptées aux normes élémentaires requises pour son fonctionnement normal. « Il est temps de sauver cet espace de parole collective, de participation locale, de construction citoyenne », a-t-il confié.

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Il a rappelé au passage que la RMC a un ancrage communautaire réel. C'est un média à but non lucratif, géré par, pour et avec la communauté, visant à promouvoir le développement local, à donner la parole à la population marginalisée, et à renforcer la participation citoyenne. Il doit son appellation de « Radio sonore communautaire à vocation locale » au fait du respect des fondements et de l'esprit permettant l'obtention de cette nomination.

Sans être directif, il a esquissé quelques pistes pour la sauvegarde de la RCM. Il estime qu'en appui avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, il est nécessaire de jouir d'un cadre juridique clair. Il est possible d'obtenir un financement durable, un appui technique et institutionnel, une mise en place du renforcement des capacités des journalistes spécialisés de terrain.

« La RMC doit demeurer dans le paysage médiatique et, surtout, permettre à la population de s'approprier son outil, car, rappelons-le, il est le fruit de la coopération décentralisée initiée par l'association Partage en France, rendue effective entre Mindouli et le département de l'Essonne », a confié un des Mindouliens présent lors de la réception de la presse au siège de la radio, à la mi-journée du 15 mai.