Congo-Brazzaville: Vie des institutions - Le chargé des Relations avec le Parlement reçu par le président du Sénat

20 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a reçu en audience le 19 mai à Brazzaville, le ministre de la Réforme de l'Etat et des Relations avec le Parlement, Luc-Joseph Okio, nommé récemment par le président de la République.

Au cours de la visite de courtoisie, les deux personnalités ont échangé sur la nature des relations devant exister entre l'exécutif et le législatif. « C'est une bonne rencontre, c'est une audience qui m'a permis aussi de savoir ce que le président du Sénat attend du gouvernement à travers ma modeste personne, dans la mesure où, ensemble, exécutif et législatif, nous allons pouvoir construire un chemin qui mène vers l'opérationnalisation du projet de société de son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République, sur la base duquel il a été plébiscité », a expliqué Luc-Joseph Okio à la presse.

Selon lui, le président du Sénat, doté d'une très riche expérience en matière de gestion des affaires parlementaires, a eu l'occasion de lui donner des sages conseils. « Ce n'est qu'un début, nous aurons encore l'occasion de le rencontrer et de profiter davantage de son expérience. Il nous a rappelé, surtout, le rôle du Sénat, conformément à l'article 133 de la Constitution, qui fait de cette institution à la fois le modérateur et le conseil de la Nation.

À ce titre, il attend un soutien actif de l'exécutif, dans la mesure où le Sénat est en contact permanent avec les collectivités locales et joue aussi un rôle d'apaisement, et pour cela, il a besoin de soutien de l'exécutif », a poursuivi le ministre de la Réforme de l'Etat et des Relations avec le Parlement. Il a précisé que le président du Sénat l'a assuré de sa disponibilité à oeuvrer chaque jour pour que l'exécutif et le législatif regardent dans la même direction.

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