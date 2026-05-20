Afrique: Du Sénégal à Hollywood - Nicola Paparusso et Marietou Dione portent la voix de la paix à l'UNESCO

Le producteur et activiste italien Nicola Paparusso et son épouse sénégalaise Marietou Dione poursuivent leur engagement en faveur de la justice sociale, de la culture et des droits humains à travers plusieurs initiatives internationales mêlant cinéma, diplomatie culturelle et promotion de la paix.

Selon un communiqué reçu, le couple vient de recevoir un mandat officiel de l'UNESCO pour l'organisation de la Journée Internationale de la Paix au siège de l'institution à Paris. Une reconnaissance qui consacre le parcours de deux personnalités engagées depuis plusieurs années dans la défense des migrants, la promotion de la diversité culturelle et la valorisation des talents africains.

Installé durant de longues années au Sénégal, Nicola Paparusso s'est particulièrement illustré dans la lutte contre les discriminations visant les migrants sénégalais en Europe. Il s'est également engagé dans le secteur de la mode pour promouvoir les mannequins et créateurs sénégalais souvent absents des grandes scènes internationales de la haute couture.

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Le communiqué indique également que cet engagement prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec le film Whispers of the Earth, actuellement en cours de production. Réalisé par Georgina Lightning, figure reconnue du cinéma autochtone mondial, le long-métrage réunit plusieurs personnalités du cinéma hollywoodien, notamment Wes Studi et Mo Brings Plenty.

À travers cette œuvre cinématographique, les producteurs souhaitent aborder des thèmes liés à l'identité, à la terre, à la mémoire et à la justice sociale, dans une approche universelle qui fait écho aux réalités africaines.

Dans le cadre du mandat confié par l'UNESCO, Nicola Paparusso et Marietou Dione préparent également une délégation sénégalaise composée d'intellectuels, d'artistes et d'acteurs culturels qui prendront part aux activités prévues à Paris autour de la Journée Internationale de la Paix.

« Le Sénégal est devenu ma maison et celle de mon épouse Marietou. Ce mandat confié par l'UNESCO représente pour nous l'aboutissement d'années de combat pour la dignité humaine, la culture et l'égalité des chances », a déclaré Nicola Paparusso dans le communiqué.

Il souligne également que leur ambition est de créer des passerelles durables entre l'Afrique, l'Europe et les peuples autochtones à travers l'art, le cinéma et les initiatives citoyennes. Cette collaboration entre acteurs culturels sénégalais et partenaires internationaux illustre ainsi une nouvelle dynamique de diplomatie culturelle où le cinéma, la mode et l'engagement social deviennent des outils au service de la paix et du rapprochement entre les peuples.