Sénégal: Contenu local - Le pari industriel du pétrole

Sous l'égide de la Chambre de commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), une journée de débat a réuni hier, mardi 19 mai 2026, à Dakar, acteurs privés, représentants de l'État et partenaires institutionnels autour d'une question centrale : comment faire des entreprises sénégalaises les véritables bénéficiaires de l'essor pétrolier et minier ? Entre un cadre légal désormais en place et des défis de compétitivité encore à relever, le chantier reste considérable.

À l'heure où le Sénégal entre dans l'ère des hydrocarbures avec l'exploitation des champs offshore, la question du contenu local s'impose comme l'un des enjeux économiques les plus structurants de la décennie. C'est dans cet esprit que la CCIAD a organisé son Grand Débat économique, articulé autour de deux panels. L'un consacré au cadre réglementaire, l'autre aux opportunités d'affaires et à la compétitivité des entreprises sénégalaises.

Le secrétaire général de la CCIAD, Mbaye Chimère Ndiaye, a d'emblée donné le ton : « Le contenu local n'est pas un débat d'experts. C'est l'avenir de nos industries. » Une formule qui résume l'ambition de la Chambre, dont la mission première est de créer des espaces de dialogue entre acteurs économiques et institutions, mission qu'elle entend désormais prolonger par la création d'une télévision exclusivement dédiée aux questions économiques.

« Il faut passer d'une participation marginale à une présence forte et durable des entreprises sénégalaises dans les chaînes de valeur », a déclaré Abdoulaye Faye, représentant du ministère de l'Industrie et directeur général de l'ADEPME.

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Un cadre légal posé, des obligations renforcées

Le représentant du ministère de l'Énergie et du Pétrole, Gora Lô, a rappelé l'architecture législative qui encadre désormais le dispositif. La loi du 1ᵉʳ février 2019 relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures en constitue le pilier central, complétée en 2022 par son extension à d'autres secteurs stratégiques, notamment les mines. Le Code minier, le Code des marchés publics ainsi que plusieurs textes sectoriels ont progressivement intégré des obligations de contenu local. Depuis la création du Secrétariat technique en 2020, les autorités constatent une participation croissante des ressources humaines sénégalaises dans les activités minières et pétrolières, notamment parmi les jeunes spécialistes.

Le dispositif repose sur plusieurs critères : des activités réservées prioritairement aux opérateurs sénégalais, un taux minimal de participation locale dans l'emploi, ainsi que des obligations contractuelles favorisant les partenariats avec les entreprises nationales.

Des entreprises à renforcer plutôt qu'à protéger

Si le cadre réglementaire est désormais bien établi, les intervenants ont insisté sur un point. Le contenu local ne pourra produire ses effets que si les entreprises sénégalaises gagnent en compétitivité.

Selon Abdoulaye Faye, les opportunités concernent aussi bien le BTP que la maintenance industrielle, le numérique, les services ou la logistique. Mais l'accès à ces marchés suppose des entreprises capables de répondre aux standards internationaux en matière de qualité, de certification et de performance opérationnelle.

« Sans qualité, sans entreprises fortes et préparées, il sera très difficile de s'insérer dans ce marché », a-t-il averti.

L'ADEPME, en collaboration avec le Conseil national du contenu local et l'IPG, a ainsi engagé un programme d'accompagnement centré sur l'excellence opérationnelle, la spécialisation métier et le pilotage stratégique. La logique défendue repose sur la spécialisation, plutôt que de vouloir intervenir sur tous les segments, les entreprises sénégalaises sont appelées à se positionner sur des niches où elles peuvent développer un avantage compétitif durable.

Formation, innovation et partenariats au cœur de la stratégie

Trois leviers ont été identifiés lors des échanges. D'abord, les partenariats stratégiques avec des entreprises internationales afin de favoriser le transfert de technologies et de compétences. Ensuite, la formation, considérée comme indispensable pour donner un contenu réel aux objectifs de participation locale dans l'emploi. Enfin, la digitalisation et l'innovation ont été présentées comme des outils essentiels pour améliorer la productivité, la traçabilité et l'intégration des entreprises locales dans les chaînes de valeur industrielles. Présidant la rencontre, Abdoulaye Sow a appelé à la mise en place de mécanismes concrets pour améliorer l'accès au financement, renforcer la coopération entre acteurs publics et privés et garantir une répartition plus efficace des retombées économiques.

Pour les participants, l'enjeu dépasse désormais la simple exploitation des ressources naturelles : il s'agit de transformer la rente extractive en base durable d'industrialisation et de souveraineté économique.