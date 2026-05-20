Afrique: 32e assemblée régionale Afrique de l'APF - El Malick Ndiaye porté au sommet de la francophonie parlementaire

La 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tenue les 18 et 19 mai 2026 à Dakar, a consacré le Sénégal comme un acteur central de la diplomatie parlementaire francophone africaine. Organisée par la section sénégalaise de l'APF, la rencontre a réuni plusieurs délégations africaines autour des enjeux géopolitiques, sécuritaires et institutionnels qui traversent le continent. Le principal fait marquant de cette session demeure l'élection du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, au poste stratégique de Premier vice-président de l'APF au niveau mondial. Une désignation saluée par les participants comme la reconnaissance du rôle croissant du Sénégal dans les instances parlementaires francophones internationales.

Dans la dynamique de ce repositionnement, le Sénégal a également été porté à la présidence du Bureau de la Région Afrique de l'APF, conformément au nouveau règlement adopté lors de la précédente assemblée régionale à Cotonou. Le nouveau Bureau régional comprend notamment le Maroc à la vice-présidence, le Rwanda au poste de trésorier régional, ainsi que le Gabon comme délégué régional.

Le renouvellement des responsabilités au sein des instances de l'APF a également vu la nomination de Patrick Jérôme Achi (Côte d'Ivoire) comme vice-président, de Hilarion Etong (Cameroun) comme membre, tandis que la Mauritanie prend la présidence du Réseau des jeunes parlementaires. Le Cameroun, le Togo et le Bénin héritent pour leur part de responsabilités au sein des commissions spécialisées.

Organisés dans la capitale sénégalaise, les travaux de la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique, ont porté sur les grandes mutations géopolitiques et les défis sécuritaires auxquels l'Afrique est confrontée. À ce titre, les parlementaires ont débattu du rôle des Parlements africains dans la gouvernance stratégique, la souveraineté du continent et la préservation de la paix internationale.

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Les échanges, animés par les experts Barka Ba et Bakary Sambe, ont mis en avant la nécessité d'un contrôle parlementaire renforcé, d'une concertation interparlementaire accrue et d'une diplomatie parlementaire plus active.

Au terme des discussions, plusieurs décisions ont été adoptées, dont la poursuite des concertations pour la création d'un comité interparlementaire sur la région des Grands Lacs, l'organisation d'une mission d'information en Guinée-Bissau conduite par le Sénégal, ainsi qu'une mission confiée au Togo auprès des États membres de l'Alliance des États du Sahel (AES).

En marge de l'Assemblée, Malick Ndiaye a annoncé la signature de deux mémorandums d'entente entre le Parlement sénégalais et ceux de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Ces accords visent à renforcer les échanges de bonnes pratiques parlementaires et la coopération institutionnelle entre les pays partenaires. Il faut noter que la prochaine Assemblée régionale Afrique se tiendra en 2027 à Marrakech, au Maroc, tandis que la République démocratique du Congo devrait accueillir l'édition suivante, sous réserve de confirmation.