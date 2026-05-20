Afrique: 3e journée CAN U 17 - Sénégal/Algérie ce mercredi, le match du « mondial » pour les Lionceaux

L'équipe du Sénégal affronte ce mercredi 19 mai au complexe Mohamed VI, l'Algérie pour le compte de la 3ᵉ et dernière du groupe de Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroule au Maroc. À la 3ᵉ place, après une défaite face l'Afrique du Sud et une victoire contre le Ghana, cette ultime rencontre aux allures de finale de poule.

L'enjeu sera en tout cas de taille puisqu' il débouche sur une qualification directe pour les quarts de finale et à la Coupe du monde U17 de la catégorie. Les Lionceaux jouent leur survie dans la compétition et devront hisser le niveau jeu contre les cadets algériens qui n'ont besoin que d'un point pour valider leur ticket.

Pour cette sortie, l'entraineur Lamine Sané devra apporter des réajustements dans son dispositif. Suspendu après une expulsion de pour cumul de deux cartons jaunes face au Ghana (1-0), le milieu de terrain El Hadji Ibrahima Sow sera le seul absent de l'effectif. À rappeler que seize sélections prennent part à cette 16ᵉ édition de la CAN U17.

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Elles sont réparties en quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale. En parallèle, les huit nations qualifiées pour ce tour décrocheront automatiquement leur ticket pour la Coupe du monde U17. Deux places supplémentaires seront attribuées à l'issue de matchs de barrage entre les équipes classées troisièmes de leur groupe.