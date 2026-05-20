Tunisie: Les avocats se mobilisent dans les régions et annoncent une grève générale

En Tunisie, la colère gronde au sein des robes noires. Plus d'une centaine d'avocats se sont rassemblés devant le tribunal de 1ère instance de Tunis pour manifester leur colère à l'appel national de l'ordre des avocats. Ils ont lancé une série de grèves régionales à partir de cette semaine et une grève générale pour le 18 juin prochain. En cause, une saturation face à la détérioration de leurs conditions de travail et l'absence de communication avec la ministre de la Justice.

Ruban rouge autour du bras et robe d'avocat sur les épaules, ils sont plus d'une centaine à crier des slogans contre le ministère de la Justice en Tunisie devant le tribunal.

Maître Alia Cherif Chammari explique le sentiment de saturation au sein de la profession. « L'administration de la Justice manque de ressources humaines, il n'y a pas suffisamment de personnes qui puissent faire face à l'explosion des affaires et au volume des affaires de tout genre en Tunisie. Elle manque de moyens matériels. »

« Arrestation illégale du bâtonnier »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En avril dernier, l'ancien bâtonnier et ex-président de l'instance de lutte contre la corruption, Chawki Tabib, a été arrêté et emprisonné. Pour Haïfa Chebbi, avocate et fille du prisonnier politique Ahmed Nejib Chebbi, c'était l'arrestation de trop. « La goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'arrestation totalement illégale du bâtonnier Chawki Tabib, qui s'est faite en contrevenant à toutes les bases et les fondements légaux de cet État et du code de procédures pénales, estime-t-elle. On a tenu une assemblée générale extraordinaire qui a décidé d'une série de mouvements militants, de révolte contre l'état auquel est arrivée la justice ou la non-justice actuelle du pays. »

Face à cette série de grèves qui commence dans le Grand Tunis pour s'étendre à d'autres régions jusqu'au 8 juin, le ministère de la Justice a publié un communiqué lapidaire lundi 18 mai, pour notifier les justiciables du bon fonctionnement des tribunaux malgré ce mouvement des avocats.