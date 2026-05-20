Cote d'Ivoire: SELAB 2026 - Sidi Tiémoko Touré en offensive économique aux États-Unis pour attirer les investisseurs vers la Côte d'Ivoire

Dans le cadre de la promotion du Salon des Ressources Animales et Halieutiques (SELAB 2026), prévu du 20 au 22 novembre 2026 à Abidjan, Sidi Tiémoko Touré a entamé, ce mardi 19 mai, une mission stratégique aux États-Unis.

Cette visite de travail, qui se poursuivra jusqu'au 23 mai 2026, s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien de renforcer sa diplomatie économique et de positionner la Côte d'Ivoire comme un pôle régional majeur dans les secteurs des ressources animales et halieutiques.

Au cours de cette tournée, le ministre ivoirien parcourra successivement les États de Louisiane et du Texas, avant de marquer une étape institutionnelle à Washington, D.C.. Son agenda prévoit des rencontres avec des autorités locales, des responsables gouvernementaux américains, ainsi qu'avec des opérateurs économiques et investisseurs du secteur privé spécialisés dans l'élevage, la pêche, l'aquaculture, la transformation agroalimentaire et les chaînes logistiques agro-industrielles.

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Cette mission revêt un caractère particulier, dans la mesure où les États-Unis ont été désignés pays invité d'honneur de l'édition 2026 du SELAB. Ce salon, qui s'annonce comme l'un des plus grands rendez-vous économiques et professionnels d'Afrique de l'Ouest dans le domaine des ressources animales et halieutiques, ambitionne de franchir un nouveau cap en s'ouvrant davantage aux partenaires internationaux.

À travers cette tournée américaine, les autorités ivoiriennes souhaitent mobiliser les entreprises américaines autour des opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines stratégiques : production animale, transformation des produits halieutiques, sécurité alimentaire, technologies agricoles, chaîne du froid et infrastructures portuaires. Le programme comprend également des séances de travail avec des chambres de commerce, des universités, des centres de recherche ainsi que des rencontres B2B destinées à favoriser la conclusion de partenariats durables.

Au-delà de la simple promotion du SELAB, cette mission traduit l'ambition du gouvernement ivoirien de renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. L'objectif est aussi de consolider la place d'Abidjan comme plateforme régionale incontournable pour les investissements dans l'agriculture animale et halieutique.

Dans un contexte marqué par les enjeux de sécurité alimentaire, de croissance démographique et de réduction de la dépendance aux importations, le SELAB 2026 s'inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. À travers cet événement, la Côte d'Ivoire entend accélérer la modernisation des filières de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, tout en développant ses capacités de transformation et de conservation.

Attendu comme un rendez-vous majeur, le SELAB 2026 devrait réunir à Abidjan plusieurs milliers de participants, parmi lesquels des décideurs publics, industriels, investisseurs, chercheurs et partenaires techniques venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des Amériques. Une vitrine internationale qui pourrait consacrer la Côte d'Ivoire comme hub régional de référence dans les ressources animales et halieutiques en Afrique de l'Ouest.