Le pari d'une jeunesse plus engagée dans la protection de l'environnement est en marche. Après plusieurs mois d'expérimentation dans des établissements pilotes, la première phase du projet d'initiation au tri sélectif des déchets en milieu scolaire a officiellement pris fin, le mardi 19 mai 2026, à Adjamé, avec des résultats jugés encourageants par les initiateurs.

Dans la foulée, la deuxième phase du programme a été lancée avec l'ambition d'étendre l'expérience à davantage d'écoles du pays. Le Centre sportif, culturel et Tic ivoiro-coréen Alassane-Ouattara d'Adjamé a servi de cadre à cette cérémonie de clôture de la phase 1 du projet pilote de tri sélectif des déchets dans les écoles, couplée au lancement officiel de la phase 2.

Initiée par la Société écologique tuniso-ivoirienne (Ecoti SA), en partenariat avec l'Agence nationale de gestion des déchets, l'initiative vise à inculquer aux élèves les réflexes du tri, du recyclage et de la protection de l'environnement. Marraine de la cérémonie, Sarranh Ouattara, directrice générale de l'Anaged, a salué l'implication des élèves, du personnel éducatif et des partenaires techniques dans la réussite du projet.

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Pour elle, cette initiative constitue bien plus qu'un simple programme scolaire : elle participe à la construction d'une nouvelle conscience écologique chez les plus jeunes. « L'Anaged entend, à travers cette initiative, renforcer la culture du tri sélectif, promouvoir l'économie circulaire et faire des élèves de véritables ambassadeurs de la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire », a déclaré Sarranh Ouattara.

La responsable de l'Anaged a rappelé que le projet s'inscrit dans une dynamique plus large de lutte contre l'insalubrité et de promotion du tri à la source. Lancée en 2022 dans la commune de Cocody, cette politique a progressivement gagné du terrain pour s'étendre aujourd'hui à 22 communes du pays, grâce à des résultats qualifiés d'encourageants.

Insistant sur la nécessité de pérenniser les acquis, Sarranh Ouattara a exhorté les élèves à devenir des relais de sensibilisation dans leurs familles et leurs quartiers. « Vous êtes désormais des acteurs du changement. Continuez à sensibiliser autour de vous afin que le tri des déchets devienne un réflexe citoyen », a-t-elle lancé aux jeunes participants, avant de procéder officiellement au lancement de la phase 2 du programme.

La cérémonie, marquée par des prestations artistiques d'élèves et l'exposition d'objets décoratifs conçus à partir de matériaux recyclés, a permis de mesurer les progrès réalisés dans les écoles pilotes. Entre créations artisanales et démonstrations pratiques, les enfants ont montré qu'ils avaient pleinement assimilé les principes du recyclage et de la valorisation des déchets.

Au nom d'Ecoti SA, Ather Chaabane, directeur général de l'entreprise, a salué l'adhésion croissante des établissements scolaires au projet. Il a annoncé l'intégration de nouvelles écoles dans le cadre de la phase 2 et rendu hommage aux Ong partenaires, aux médias ainsi qu'aux acteurs communautaires ayant contribué aux campagnes de sensibilisation. « L'éducation au tri sélectif est un investissement durable pour les générations futures et pour la préservation de notre environnement », a-t-il affirmé, réitérant l'engagement d'Ecoti SA à accompagner l'Anaged dans le renforcement des actions de sensibilisation.

Même satisfaction du côté du directeur du développement durable et de la communication, Tarek Mrabet, d'Ecoti SA. Selon lui, les résultats de cette première phase confirment que l'éducation environnementale demeure un puissant levier de transformation sociale. « Les graines de conscience écologique semées dans les écoles partenaires porteront des fruits durables pour les générations futures, faisant des élèves de véritables ambassadeurs du changement », a-t-il soutenu.

Au nom des établissements pilotes, Yao Guy Patrice a exprimé sa reconnaissance aux autorités et aux partenaires pour leur accompagnement, mettant en avant les réalisations des élèves, notamment la fabrication d'objets décoratifs et utilitaires à partir de déchets recyclés.

Les élèves eux-mêmes ont témoigné des changements observés dans leurs habitudes quotidiennes. Représentant ses camarades, Kouamé Nathan, de l'Epp Sicogi 1 de Bingerville, a confié que cette initiative leur a permis de mieux comprendre l'importance du tri des déchets et du recyclage dans la protection de leur cadre de vie.

Point d'orgue de la cérémonie : la remise de trophées aux meilleures écoles du concours inter-écoles de tri sélectif. Le Groupe scolaire d'Ebimpé a décroché le premier prix pour son engagement exemplaire et ses performances remarquées dans la gestion et le tri des déchets. Avec cette deuxième phase désormais enclenchée, les initiateurs espèrent transformer progressivement le tri sélectif en une véritable culture citoyenne dans les établissements scolaires ivoiriens et faire des élèves les premiers défenseurs de l'environnement.