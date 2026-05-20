À l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications, des Tic et de la Société de l'information, célébrée le 17 mai 2026, Djibril Ouattara a réaffirmé, dans un discours prononcé à Abidjan, l'engagement de la Côte d'Ivoire à bâtir un écosystème numérique résilient, inclusif et accessible à tous.

Placée sous le thème « Des liens numériques vitaux : renforcer la résilience dans un monde connecté », cette célébration a permis au ministre de souligner le rôle stratégique des technologies de l'information dans le développement du pays. « Dans un monde où les technologies de l'information sont devenues vitales, renforcer la résilience des réseaux, c'est garantir la continuité des services de santé, d'éducation et des infrastructures essentielles face aux crises, aux pannes et aux cybermenaces », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette vision s'inscrit dans la dynamique impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara, à travers le Plan national de développement 2026-2030, qui érige l'économie numérique en secteur stratégique prioritaire. Le ministre a présenté plusieurs actions majeures déjà engagées par le gouvernement. Il s'agit notamment du Programme national de connectivité rurale, visant à couvrir toutes les localités de plus de 800 habitants d'ici 2030 ; du déploiement progressif de la 5G dans les villes de plus de 25 000 habitants ; ainsi que de l'octroi de licences de télécommunication satellitaire pour desservir les zones isolées.

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Djibril Ouattara a également annoncé le lancement d'un Programme national d'accessibilité aux smartphones destiné à faire passer le taux de pénétration de 40 % à 80 % d'ici à la fin de l'année 2027. À cela s'ajoute la mise en œuvre du roaming national afin de garantir une connectivité continue sur l'ensemble du territoire. « La transition numérique n'est pas la priorité d'un ministère ; elle est l'affaire de toute la nation », a insisté le ministre, réaffirmant la volonté de faire de la Côte d'Ivoire un modèle africain de développement numérique inclusif, durable et résilient.