Cote d'Ivoire: Forum mondial de l'éducation 2026 - A Londres, le pays renforce ses partenariats pour une école tournée vers l'avenir

Depuis ce mardi 19 mai 2026, la capitale britannique, Londres, accueille l'édition 2026 du Forum Mondial de l'Éducation 2026, un rendez-vous international majeur réunissant ministres, experts et acteurs de l'éducation du monde entier autour du thème : « Éduquer pour un avenir commun : paix, planète, but et voies ».

À cette occasion, la Côte d'Ivoire marque sa présence à travers une participation active à ces assises de haut niveau, avec l'ambition de consolider ses partenariats stratégiques dans le domaine éducatif.

La délégation ivoirienne entend profiter de cette tribune mondiale pour engager des échanges de premier plan avec plusieurs institutions internationales spécialisées dans le financement et l'innovation éducative. Dès l'ouverture du forum, des séances de travail sont prévues avec Cambridge International Education et avec Monsieur Kartik Krishman, Directeur général de International Finance Facility for Education (IFFEd), structure dédiée au financement de l'éducation dans les pays en développement.

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Le programme de la mission se poursuit ce mercredi 20 mai 2026 au Queen Elizabeth II Centre, avec la participation à un petit-déjeuner débat consacré au thème : « L'apprentissage basé sur l'IA en Afrique de l'Ouest ». Cette rencontre mettra en lumière les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle dans la transformation des systèmes éducatifs de la sous-région, à l'heure où les technologies numériques deviennent un levier incontournable pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

En marge de ce panel, plusieurs audiences de haut niveau sont également prévues avec des partenaires influents du secteur. Il s'agit notamment de la Fondation Jacobs, de la Fondation Gates, ainsi que de Monsieur Borhene Chakroun, Directeur général du secrétariat du Partenariat mondial pour l'éducation. Des échanges sont aussi programmés avec le Directeur de la Division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie de l'UNESCO et avec Madame Stefania Giannini, figure de référence dans le secteur de l'éducation internationale.

Cette participation s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie éducative ivoirienne. À travers ces rencontres, la Côte d'Ivoire ambitionne de nouer de nouveaux partenariats techniques et financiers en vue d'accélérer la modernisation de son système éducatif et d'intégrer davantage les innovations pédagogiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage tout au long de la vie.

Le Forum Mondial de l'Éducation 2026 se veut cette année un espace de réflexion collective sur le rôle central de l'éducation dans la construction d'un avenir durable. Les organisateurs entendent promouvoir une vision cohérente selon laquelle une éducation soutenue par un dialogue international fort et des partenariats solides constitue la clé pour libérer les opportunités, atténuer les crises et bâtir un avenir partagé pour tous.

Dans un contexte marqué par la réduction des financements publics et la montée des défis globaux, cette rencontre vise à aider les ministres de l'éducation à mettre en place des systèmes éducatifs inclusifs, résilients et de haute qualité. L'accent est mis sur les solutions concrètes de mise en oeuvre des politiques éducatives, l'innovation et la coopération internationale, autant d'enjeux au coeur des priorités de la Côte d'Ivoire pour son école de demain.