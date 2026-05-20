Cote d'Ivoire: Cybersécurité au pays - Un centre intelligent pour traquer les cybermenaces en temps réel

Face à la montée des cyberattaques qui fragilisent de plus en plus les entreprises, la riposte s'organise en Côte d'Ivoire. L'entreprise ivoirienne 3R Technologie a lancé, le mardi 19 mai 2026, à Cocody-Angré, son Centre de supervision de sécurité (Soc - Security Operation Center), une infrastructure technologique de pointe présentée comme une première nationale intégrant l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité.

La cérémonie de lancement a réuni partenaires institutionnels, experts du numérique, responsables d'entreprises et acteurs du secteur technologique, venus découvrir cet outil conçu pour renforcer la protection des systèmes d'information face à des menaces numériques toujours plus sophistiquées.

Dans une salle transformée en vitrine technologique, les démonstrations en direct d'attaques cybernétiques simulées ont captivé les participants. Écrans de supervision, alertes instantanées et réponses automatisées ont illustré le fonctionnement du dispositif, capable de surveiller en continu les systèmes informatiques et de détecter rapidement toute activité suspecte.

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Pour Wilfried Assandé, ce projet répond à une urgence devenue incontournable pour les entreprises modernes. « Aujourd'hui, les entreprises doivent anticiper les menaces avant qu'elles ne surviennent. Avec notre Soc, nous proposons une surveillance continue et proactive capable de détecter rapidement les attaques et d'y répondre efficacement », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette nouvelle infrastructure constitue une innovation majeure dans le paysage numérique ivoirien. Présenté comme le premier Soc dopé à l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire, le centre permettra d'accélérer l'analyse des incidents, d'identifier les anomalies en temps réel et d'optimiser les capacités de réaction face aux cyberattaques.

Dans un contexte où les pertes financières liées aux intrusions informatiques peuvent être considérables, Wilfried Assandé a insisté sur l'importance d'une approche préventive. « Une entreprise victime d'une cyberattaque peut perdre plusieurs millions à la minute. Certaines disparaissent même après quelques années lorsqu'aucun plan de continuité n'a été mis en place », a-t-il averti.

Le dirigeant a également mis en avant les garanties de fiabilité offertes par l'entreprise, notamment les certifications internationales Iso 22301 et Iso 27001 obtenues par 3R Technologie, qui portent respectivement sur la continuité des activités et la sécurisation des données sensibles.

De son côté, Zanga Dagnogo, directeur technique de l'entreprise, a présenté le Soc comme une plateforme multiservices pensée pour répondre aux réalités africaines. « Notre ambition est d'accompagner durablement les entreprises dans leur transformation numérique tout en garantissant une meilleure résilience face aux risques cybernétiques », a-t-il souligné, mettant l'accent sur la nécessité de bâtir un environnement numérique plus sécurisé pour les organisations publiques et privées.

Au-delà de l'aspect technologique, cette infrastructure locale vise à rapprocher les solutions de cybersécurité des besoins spécifiques des entreprises ivoiriennes et ouest-africaines, souvent confrontées à des risques croissants de piratage, de vol de données ou d'interruption d'activités.

Le lancement officiel du Soc, prévu jusqu'au 21 mai 2026, sera ponctué d'ateliers, de démonstrations techniques et de rencontres professionnelles destinées à sensibiliser les entreprises aux enjeux de la sécurité numérique. Avec cette initiative, cette société affiche clairement son ambition, celle de s'imposer comme un acteur de référence de la cybersécurité en Afrique de l'Ouest et contribuer à la construction d'un écosystème numérique plus résilient en Côte d'Ivoire.