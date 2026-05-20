Afrique: Innovation/ Concours mondial pour les jeunes talents - Des étudiants ivoiriens vont représenter la Côte d'Ivoire en Chine

Cette année, le drapeau ivoirien va flotter à Shenzhen, en Chine en juin 2026. Deux équipes ivoiriennes qualifiées pour la finale mondiale du Concours Huawei ICT 2026 vont dignement représenter la nation. Une compétition qui vise à détecter, former et promouvoir les talents des Tics, à stimuler l'innovation technologique et à contribuer à la construction d'un écosystème numérique, mondial, dynamique et pérenne. Avant leur départ pour la dernière étape, ces lauréats ont reçu des prix et leur certificat de billets le 18 mai 2026, au Plateau à l'occasion d'une cérémonie officielle. Cette double qualification inédite témoigne de la montée en puissance de la formation aux technologies de l'information et de la communication (Tic) en Côte d'Ivoire et confirme le dynamisme du vivier de jeunes talents technologiques du pays.

À travers cette activité, il était question de mettre en route les équipes qualifiées, mais surtout de saluer l'excellence des étudiants, le dévouement des enseignants et l'engagement des universités partenaires en Côte d'Ivoire, tout en encourageant les jeunes talents avant leur participation à la compétition mondiale.

En effet, dans la catégorie concours d'innovation, l'équipe composée de trois étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) composée de Ekra Béranger, Quadri Goodness et Bony Chris a remporté la troisième place régionale et validé son billet pour Shenzhen. Cette catégorie évalue la capacité des étudiants à concevoir des solutions numériques innovantes basées sur l'intelligence artificielle, le cloud computing, le big data et l'IoT Huawei, capables de répondre à des problématiques réelles avec un potentiel commercial viable.

Vous portez le drapeau, revenez avec encore des lauriers...

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S'agissant du concours réseaux, l'équipe pluridisciplinaire issue de trois établissements partenaires a également décroché la troisième place régionale et sa qualification mondiale. Elle regroupe Kouadio Harding (Esatic), N'Gatta Elvis (IIT) et Moulo Oholo (Inp-HB). La catégorie Pratique, qui inclut également les domaines du Cloud et des Logiciels de Base, évalue la maîtrise théorique, les compétences pratiques en laboratoire et la capacité de résolution de problèmes techniques des participants.

Dans son allocution, le ministre de Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara est revenu sur les actions entreprises par le gouvernement pour les jeunes talents. « Dans le cadre du Programme national de développement, l'État a mis en place un certain nombre de mécanismes et des investissements massifs avec le partenariat du secteur privé pour que vous puissiez éclore dans cet environnement. La nation est avec vous. Vous portez le drapeau, revenez avec encore des lauriers pour que la vision du président de la République qui est de faire de la Côte d'Ivoire un hub technologique dans notre sous-région commence avec vous », a-t-il encouragé.

Bien avant, le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Arsène Kobéa a rappelé l'ambition du pays. Celle de faire émerger une jeunesse capable non seulement d'utiliser les technologies, mais aussi de les concevoir, de les transformer et de créer les solutions africaines de demain. Dans ce sens, il a invité les étudiants à rêver grand, innover et repousser les limites. Car pour lui l'avenir numérique de la nation se construit déjà à travers des jeunes comme eux.

Le président de Huawei en Afrique de l'Ouest, August Dong, a, quant à lui, exprimé sa reconnaissance à l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire pour son soutien remarquable qui a bâti un pont solide entre les deux pays pour les échanges éducatifs, la mobilité des talents et la coopération dans le domaine numérique.

« Depuis la création de notre structure en Côte d'Ivoire en 2006, nous sommes restés fidèles à notre principe, faisant de la formation des talents un levier clé pour le développement de l'économie numérique. À l'avenir, nous continuerons d'accroître nos investissements dans la formation des talents locaux, de collaborer davantage avec le ministère, les établissements d'enseignement supérieur et d'autres entreprises locales, afin de façonner résolument l'écosystème de formation des talents en Côte d'Ivoire, et ainsi fournir aux divers secteurs du pays des talents Tic de haute qualité, opérationnels et prêts à accompagner la transformation numérique intelligente de différents secteurs du pays. Je souhaite à l'équipe nationale de rehausser le drapeau de Côte d'Ivoire à nouveau lors de la finale mondiale en Chine », a-t-il émis le vœu.

La finale se déroulera selon un calendrier prévisionnel riche en épreuves et échanges professionnels : le 2 juin, épreuves pratiques de la catégorie pratique ; le 3 juin, évaluations et soutenances des projets d'innovation ; le 4 juin, forum des enseignants exceptionnels et enfin le 5 juin, le sommet sur l'intelligence artificielle et la transformation éducative, suivi de la cérémonie de clôture et de remise des prix. L'organisation de l'édition ivoirienne a bénéficié du soutien renforcé de Hub Ivoire Tech, l'incubateur national des jeunes entrepreneurs placé sous la tutelle de la Présidence de la République.