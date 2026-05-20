Ile Maurice: Hausse de drogue chez les adolescents - Les chiffres inquiètent les autorités

Répondant à une question de Chetan Baboolall au ministre de la Santé, Avinash Ramtohul a dressé un état des lieux préoccupant concernant les admissions d'adolescents dans les institutions de santé publique pour des problèmes liés à la drogue. Selon les données communiquées, le nombre de cas enregistrés est en hausse ces dernières années : 117 admissions en 2021, 97 en 2022, 126 en 2023, 139 en 2024, et 173 en 2025. Cette évolution montre une tendance globale à la hausse, jugée préoccupante par les autorités sanitaires, qui soulignent la nécessité d'une réponse durable et dédiée.

Par ailleurs, une étude nationale menée en 2023 par le ministère de la Santé, intitulée Study on Knowledge, Attitudes and Behaviour on HIV/ AIDS and drug abuse among adolescents aged 15 to 17 in Mauritius and Rodrigues, apporte un éclairage sur la situation. Basée sur un échantillon représentatif d'élèves, elle révèle que près de 98 % des répondants perçoivent la toxicomanie comme un problème majeur chez les adolescents. Le cannabis y est identifié comme la substance la plus consommée.

L'étude recommande un renforcement des recherches, notamment sur les nouvelles drogues synthétiques. Dans cette optique, la National Agency for Drug Control prévoit une nouvelle étude sur la prévalence et les facteurs liés à la consommation de drogues synthétiques chez les élèves du secondaire, afin d'alimenter des politiques publiques basées sur des données locales fiables.

En parallèle, plusieurs mesures préventives sont en cours. Un programme de formation destiné aux responsables d'établissements scolaires a été lancé en mars 2026 en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Il vise à améliorer la détection précoce et la prévention.

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Des programmes d'intervention dès la petite enfance sont également en développement, tandis que la coopération avec le ministère de la Jeunesse et les ONG est renforcée pour encourager des activités structurées et des modes de vie sains.

Enfin, le ministère de la Santé rappelle qu'il dispose actuellement de centres de réhabilitation pour adolescents et continue de renforcer son dispositif de prise en charge et de prévention.