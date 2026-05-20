Ile Maurice: La motion de Pravind Jugnauth rejetée

Le tribunal de Pamplemousses a rejeté, ce mercredi, la motion déposée par Pravind Jugnauth dans le cadre de l'affaire de la saisie de Rs 114 millions. La décision a été prononcée par la magistrate Bheema Bhoyroo.

L'ancien Premier ministre contestait l'une des conditions de sa remise en liberté sous caution, qui lui interdit d'interférer avec les témoins de l'enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC). À travers cette motion, la défense demandait notamment à connaître l'identité des témoins concernés.

À la sortie du tribunal, Me Ravi Yerrigadoo, l'un des avocats de Pravind Jugnauth, a expliqué que seule une partie du ruling avait été lue en cour et que l'intégralité de la décision sera publiée sur le site de la Cour suprême. Selon lui, il faudra prendre connaissance du ruling complet avant de faire davantage de commentaires sur cette affaire.

L'avocat a néanmoins retenu certains propos qu'il juge «très pertinents» de la magistrate, notamment : «An accused cannot be left in the dark, when he is on bail, he has the right to know what condition he has to meet.»

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Me Ravi Yerrigadoo a également laissé entendre qu'à ce stade, son client semble libre de rencontrer toute personne comme n'importe quel citoyen, tout en précisant qu'il préfère attendre l'intégralité du ruling avant de tirer des conclusions définitives.

Des anciens ministres du MSM ainsi que des partisans du parti étaient présents au tribunal de Pamplemousses pour apporter leur soutien à Pravind Jugnauth.