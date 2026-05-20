Ile Maurice: MPC - Le calme monétaire avant la tempête inflationniste

La réunion du Monetary Policy Committee (MPC) de la Banque de Maurice prévue ce matin intervient dans un climat économique particulièrement tendu, marqué par une montée des incertitudes géopolitiques, des pressions inflationnistes importées et un ralentissement progressif de la croissance mondiale.

Dans ce contexte, une question domine les milieux économiques et financiers : la Banque de Maurice doit-elle maintenir son taux directeur à 4,5 %, le relever pour contenir les risques inflationnistes ou, au contraire, amorcer une baisse pour soutenir l'activité économique?

Toutes les analyses convergent vers un même scénario, celui du statu quo. Non pas par absence de risques économiques, mais précisément parce que les risques sont aujourd'hui trop nombreux et trop contradictoires pour justifier un changement de cap monétaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis la précédente réunion du MPC en février, l'environnement international s'est nettement détérioré. La guerre au Moyen-Orient et ses implications sur les marchés énergétiques ont profondément modifié les perspectives économiques mondiales. La flambée des prix du pétrole, repassés au-dessus de la barre symbolique des 100 USD le baril, fait craindre une nouvelle vague d'inflation importée pour les économies dépendantes des importations énergétiques comme Maurice.

Les conséquences sont déjà perceptibles. Les coûts d'approvisionnement en essence, mogas, huile lourde et carburant aviation augmentent rapidement, exerçant une pression directe sur les finances publiques et le coût de la vie. La State Trading Corporation estime d'ailleurs qu'une prolongation du conflit pourrait alourdir de plusieurs milliards de roupies la facture pétrolière nationale.

Cette situation intervient alors que l'inflation mauricienne semblait progressivement se stabiliser. Les derniers chiffres montrent une inflation en glissement annuel de 3,6 % en avril 2026 et une inflation moyenne de 4,2 % sur douze mois. Ces niveaux restent encore dans la fourchette cible de la Banque de Maurice, comprise entre 2 % et 5 %, mais les signaux sous-jacents sont plus préoccupants.

Le Core 1 Inflation, indicateur qui mesure les tendances inflationnistes de fond, atteignait 6,3 % en avril, traduisant des tensions persistantes dans l'économie domestique. Cela signifie que même si l'inflation globale reste relativement maîtrisée, les pressions structurelles sur les prix demeurent fortes.

Taux directeur : baisse peu probable

Dans un contexte de ralentissement économique, certains pourraient être tentés de plaider pour une baisse du taux directeur afin de soutenir la consommation, l'investissement et le crédit. Mais une telle décision paraît peu probable.

D'abord, parce qu'une baisse des taux enverrait un signal contradictoire aux marchés. Alors que les risques inflationnistes repartent à la hausse sous l'effet du choc pétrolier, assouplir la politique monétaire pourrait affaiblir davantage la crédibilité de la Banque de Maurice dans sa lutte contre l'inflation.

Ensuite, parce que les grandes banques centrales mondiales maintiennent elles-mêmes une posture prudente et restrictive. La Fed (États-Unis) et la BCE (Europe) continuent de privilégier la stabilité des prix face aux incertitudes géopolitiques et énergétiques. Dans ces conditions, Maurice dispose de peu d'espace pour diverger fortement sans créer de pressions supplémentaires sur la roupie et les flux de capitaux.

Enfin, une baisse du taux directeur risquerait d'alimenter davantage la demande intérieure au moment où l'économie subit déjà des tensions sur les prix importés. La Banque de Maurice chercherait ainsi à éviter toute décision pouvant être interprétée comme un relâchement prématuré.

À l'inverse, les arguments en faveur d'une hausse immédiate du taux directeur existent aussi. Une banque centrale confrontée à un risque de résurgence inflationniste est normalement incitée à resserrer sa politique monétaire afin d'ancrer les anticipations des marchés.

Mais le problème est que l'économie mauricienne montre déjà des signes de ralentissement. L'International Monetary Fund prévoit une croissance de seulement 2,8 % en 2026, contre 3,2 % en 2025, principalement en raison des effets indirects de la guerre au Moyen-Orient sur le tourisme, les échanges et les coûts énergétiques.

À cet effet, une hausse du taux aurait un coût économique et social important. Elle renchérirait immédiatement le crédit immobilier, les prêts à la consommation et le financement des entreprises, au moment où les ménages subissent déjà l'érosion du pouvoir d'achat et où les entreprises font face à une hausse des coûts d'exploitation. À moins d'un mois de la présentation du deuxième Budget de l'Alliance du changement, un durcissement monétaire risquerait également de compliquer davantage la gestion politique et sociale de la crise du coût de la vie.

FMI : approche prudente

Les conclusions préliminaires de la mission Article IV du Fonds monétaire international (FMI), publiées début mai, confortent d'ailleurs l'option du statu quo. L'institution considère que «the monetary policy stance has been broadly appropriate» tout en soulignant que la Banque de Maurice doit rester prête à agir si les anticipations inflationnistes dépassent la cible officielle.

Le FMI insiste surtout sur la nécessité de renforcer le cadre de politique monétaire et de préserver l'indépendance de la banque centrale. Il appelle également les autorités à poursuivre la reconstruction de l'espace budgétaire afin de préserver la stabilité macroéconomique face aux chocs externes.

L'institution de Bretton Woods met en garde contre les risques liés à une prolongation du conflit au Moyen-Orient, qui pourrait affaiblir davantage la croissance, détériorer la balance extérieure et accroître les tensions inflationnistes. Autrement dit, le FMI ne recommande pas un changement brutal de cap, mais plutôt une stratégie de vigilance et de flexibilité.

Même tonalité du côté de Moody's. L'agence de notation reconnaît les premiers signes d'amélioration budgétaire à Maurice, avec une réduction du déficit public grâce à une meilleure collecte des revenus et à une certaine maîtrise des dépenses.

Mais cette consolidation reste fragile. Moody's souligne que les finances publiques demeurent exposées à plusieurs risques: hausse des coûts d'intérêt, environnement pétrolier défavorable et absence de certaines recettes exceptionnelles liées au dossier Chagos.

Dans ce contexte, un choc inflationniste prolongé pourrait compliquer davantage la trajectoire budgétaire du gouvernement, notamment à travers une hausse des dépenses sociales et des subventions.

Cette réunion du MPC intervient également dans un moment politique sensible - la préparation du Budget. Le défi est immense : soutenir le pouvoir d'achat sans compromettre davantage les équilibres budgétaires et monétaires.

La Banque de Maurice devra donc envoyer un message de stabilité et de prudence. Un maintien du taux directeur à 4,5 % permettrait à la fois de préserver la crédibilité monétaire, d'éviter un choc supplémentaire sur le crédit et la consommation et de conserver une marge de manœuvre en cas d'aggravation de la crise internationale.

Dans une économie mauricienne prise entre ralentissement de la croissance, vulnérabilité extérieure et pressions inflationnistes importées, la prudence monétaire apparaît aujourd'hui moins comme un choix... que comme une nécessité.