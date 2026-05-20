Ile Maurice: Stewards' Room - Tejash Juglall prend 12 journées, Hewitson mis à l'amende

Véritable coup dur pour Tejash Juglall. Le frère cadet de feu Nooresh Juglall, dont c'était le cinquième anniversaire depuis sa disparition vendredi dernier, a été lourdement sanctionné par les commissaires pour n'avoir pas accordé toutes les chances à son cheval Alpine Challenge (4e course) d'obtenir la meilleure place à l'arrivée lors de la 3e journée.

Interrogé par les Racing Stewards (RS), Juglall confirma que ses instructions étaient de «jump and sit handy», plan qu'il n'aurait pas pu exécuter du fait de la présence de Comedy Club (écurie Narang) et son compagnon d'écurie Rich Folks Hoax à son intérieur. Soutenu par son entraîneur Carl Hewitson, Juglall expliqua qu'il était «happy to sit 2nd», même si cela était en contradiction avec le normal racing pattern de son coursier, comme remarqué par le Chief Stipe Stephane de Chalain.

Pour l'entraîneur Hewitson, ils estimait que Rich Folks Hoax était le plus rapide des deux, d'où la décision de demander à Juglall de ne pas insister pour le commandement, une affirmation que les RS ne partagèrent pas, le gris n'ayant jamais couru aux avant-postes durant sa carrière sud-africaine. Selon le Sud-Africain, le jockey Cody Collis (Comedy Club) n'aurait pas facilité la tâche du jockey mauricien en le condamnant en troisième épaisseur sur tout le trajet.

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Si les commissaires estimèrent que Juglall avait trop retenu son cheval, le jockey était lui d'avis que son cheval était plutôt sur le mors, s'appuyant sur le fait que l'allure proposée par Rich Folks Hoax était «pretty quick», une position que l'entraîneur Hewitson soutint. Selon lui, Juglall n'avait pas vraiment eu le choix par rapport au déroulement de la course. De plus, il ajouta qu'Alpine Challenge avait bien besoin de cette course. «Look how far he is beaten...»

Les arguments de Juglall n'ont cependant pas convaincu les Stipes, qui lui ont infligé la première grosse sanction de la saison, soit 12 journées de mise à pied, une suspension contre laquelle le jockey peut faire appel. L'entraîneur Carl Hewitson écope, lui, d'une amende de Rs 50 000 pour ne pas avoir donné les bonnes instructions au jockey Juglall.

Brésilien Manoel Nunes s'apprête à effectuer son retour au Champ-de-Mars. Celui qui a mené l'écurie Gujadhur vers le titre l'année dernière a ainsi été retenu par l'écurie Foo Kune pour palier au départ de son compatriote Ivaldo Santana, lequel s'est séparé à l'amiable avec l'écurie Foo Kune à l'issue de la troisième journée, samedi dernier. Avec Nunes on board, autant dire que l'écurie Foo Kune reprend la main dans la course au titre d'écurie championne cette année.